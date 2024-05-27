Исследование: подростки стали совершать кражи в магазинах чаще

Об этом свидетельствуют результаты недавнего исследования девиантного поведения молодежи, проведенного по заказу Министерства юстиции.

За минувшие годы заметно меньше стало серьезных правонарушений, таких как вымогательство, угон автомобиля и кража со взломом. Доля молодых людей, участвующих в групповых драках или ломающих вещи, также сократилась.

Вместе с тем, по сравнению с 2014 годом, более чем в два раза участились кражи в магазиных или торговых центрах, став самым распространенным преступлением среди молодежи.

По словам министра юстиции Мадиса Тимпсона, одна из долгосрочных целей политики в области уголовного права - не допустить попадания детей и подростков в систему уголовного правосудия. Своевременное реагирование крайне важно для того, чтобы не дать молодым людям встать на преступный путь, отметил министр.

«Оступившемуся подростку важно разъяснить последствия произошедшего и его влияние на будущее. Помимо оказания психологической поддержки и консультирования, эти мероприятия помогут подростку осознать серьезность содеянного и взять на себя ответственность за него», - добавил Тимпсон.

Положительным моментом, по данным опроса, является растущая тенденция к информированию родителей и школ о правонарушениях, совершаемых несовершеннолетними.

«Если десять лет назад родителей уведомляли в 30% случаев, то к 2023 году этот показатель составит около 80%. Школы уведомлялись в 15% случаев по сравнению с 9% в прошлом», - сообщила криминологический исследователь и руководитель исследовательской группы юридического факультета Тартуского университета Анна Маркина, которая проводила исследование.

Целью исследования «Исследование девиантного поведения детей 2023» (ISRD 4) было описать распространенность и частоту правонарушений и виктимизации среди учащихся 8-10-x классов. Исследование проводилось весной 2023 года, в нем приняли участие 6663 ученика из эстонских и русских школ.

Исследование было проведено членами исследовательской группы юридического факультета Тартуского университета Беатой Жарковски и Рейном Муракасом под руководством исследователя криминологии Анны Маркиной.

В опросе принимали участие студенты факультета социальных наук Тартуского университета. Исследование финансируется Финансовым механизмом Европейского экономического пространства и Норвегии на 2014-2021 годы в рамках проекта «Создание системы специального обращения с несовершеннолетними».