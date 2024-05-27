Названа одна из главных причин падения процентных ставок по жилищным кредитам

В то время как процентная ставка по новым жилищным кредитам росла вслед за Euribor в течение 2023 года и достигла 5,8% к октябрю, к апрелю этого года она снизилась до 5,4 %. Значительная часть падения была связана с Euribor, так как шестимесячный Euribor, базовая ставка для большинства кредитов, упал с пика в 4,1% в октябре до 3,8% в конце апреля, свидетельствуют данные Банка Эстонии.

Кроме того, снизилась и устанавливаемая банками процентная маржа. Она снижалась как в первой половине 2023 года, когда Euribor еще рос, так и в начале этого года. Если в конце 2022 и начале 2023 года средняя процентная маржа по новым жилищным кредитам составляла более 1,8%, то для кредитов, выданных в апреле этого года, она была чуть меньше 1,5%.