Средняя процентная ставка по новым жилищным кредитам падала с конца прошлого года и к апрелю этого года достигла 5,4 процента. Помимо Euribor, это значение также включает и банковскую маржу, которая к апрелю упала в среднем до 1,5 процента по новым кредитам. Во многом на маржу повлияла активная кампания банков по поиску новых клиентов.
Для подписчиков
Названа одна из главных причин падения процентных ставок по жилищным кредитам
В то время как процентная ставка по новым жилищным кредитам росла вслед за Euribor в течение 2023 года и достигла 5,8% к октябрю, к апрелю этого года она снизилась до 5,4 %. Значительная часть падения была связана с Euribor, так как шестимесячный Euribor, базовая ставка для большинства кредитов, упал с пика в 4,1% в октябре до 3,8% в конце апреля, свидетельствуют данные Банка Эстонии.