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Названа одна из главных причин падения процентных ставок по жилищным кредитам

Сандер Сильм
, экономический журналист
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Жилищный кредит. Иллюстративный снимок.
Жилищный кредит. Иллюстративный снимок. Фото: Sander Ilvest

Средняя процентная ставка по новым жилищным кредитам падала с конца прошлого года и к апрелю этого года достигла 5,4 процента. Помимо Euribor, это значение также включает и банковскую маржу, которая к апрелю упала в среднем до 1,5 процента по новым кредитам. Во многом на маржу повлияла активная кампания банков по поиску новых клиентов.

В то время как процентная ставка по новым жилищным кредитам росла вслед за Euribor в течение 2023 года и достигла 5,8% к октябрю, к апрелю этого года она снизилась до 5,4 %. Значительная часть падения была связана с Euribor, так как шестимесячный Euribor, базовая ставка для большинства кредитов, упал с пика в 4,1% в октябре до 3,8% в конце апреля, свидетельствуют данные Банка Эстонии.

Кроме того, снизилась и устанавливаемая банками процентная маржа. Она снижалась как в первой половине 2023 года, когда Euribor еще рос, так и в начале этого года. Если в конце 2022 и начале 2023 года средняя процентная маржа по новым жилищным кредитам составляла более 1,8%, то для кредитов, выданных в апреле этого года, она была чуть меньше 1,5%.

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