«Мы вернемся в 90-е»: профсоюзы обеспокоены планами властей сократить число полицейских и спасателей

В переданном BNS мнении профсоюзов, численность сотрудников полиции, спасательных служб и служб экстренной помощи сократилась до критического предела, ниже которого опускаться нельзя. И это в условиях, когда внутренняя безопасность сталкивается с растущими требованиями в области пограничного контроля, предотвращения кризисов и киберзащиты.

Подведомственные структуры Министерства внутренних дел, бюджеты которых уже сокращены, напротив, нуждаются в дополнительном финансировании, считают профсоюзы.

Руководитель Союза профсоюзов работников госучреждений и местных самоуправлений (ROTAL) Калле Лийвамяги подчеркнул, что в худшем случае, к которому сейчас готовятся, нагрузка на сотрудников внутренней безопасности возрастет в несколько раз.

«Как же обеспечить безопасность Эстонии и ее граждан? В Эстонии один из самых низких уровней финансирования внутренней безопасности в Европе», - сказал Лийвамяги, имея в виду низкий уровень зарплат в этой сфере.

«Дальнейшие сокращения расходов в сфере внутренней безопасности, то есть в спасательных службах, полиции и аварийных службах, означают ухудшение качества услуг, что может привести к тому, что, например, в случае пожара к приезду спасателей останутся только угли. Жизни и имущество спасать таким образом невозможно», - считают профсоюзы.

Калле Кооп, глава эстонского профсоюза спасателей, видит последствия таких сокращений и в другом.