Предполагаемое сокращение расходной части бюджета Министерства внутренних дел поставит под угрозу безопасность Эстонии, считают профсоюзы, полагая, что дополнительные средства следует изыскать, например, за счет налога на прибыль банков.
«Мы вернемся в 90-е»: профсоюзы обеспокоены планами властей сократить число полицейских и спасателей
В переданном BNS мнении профсоюзов, численность сотрудников полиции, спасательных служб и служб экстренной помощи сократилась до критического предела, ниже которого опускаться нельзя. И это в условиях, когда внутренняя безопасность сталкивается с растущими требованиями в области пограничного контроля, предотвращения кризисов и киберзащиты.
Подведомственные структуры Министерства внутренних дел, бюджеты которых уже сокращены, напротив, нуждаются в дополнительном финансировании, считают профсоюзы.
Руководитель Союза профсоюзов работников госучреждений и местных самоуправлений (ROTAL) Калле Лийвамяги подчеркнул, что в худшем случае, к которому сейчас готовятся, нагрузка на сотрудников внутренней безопасности возрастет в несколько раз.
«Как же обеспечить безопасность Эстонии и ее граждан? В Эстонии один из самых низких уровней финансирования внутренней безопасности в Европе», - сказал Лийвамяги, имея в виду низкий уровень зарплат в этой сфере.
«Дальнейшие сокращения расходов в сфере внутренней безопасности, то есть в спасательных службах, полиции и аварийных службах, означают ухудшение качества услуг, что может привести к тому, что, например, в случае пожара к приезду спасателей останутся только угли. Жизни и имущество спасать таким образом невозможно», - считают профсоюзы.
Калле Кооп, глава эстонского профсоюза спасателей, видит последствия таких сокращений и в другом.
«Дальнейшие сокращения также ставят под угрозу целевой уровень оплаты труда спасателей. В сочетании с планируемым изменением рабочего времени, когда 24-часовые смены частично заменяются 12-часовыми, существует высокий риск того, что многие спасатели уйдут в поисках более прибыльной работы. Нынешняя реальная зарплата ниже уровня инфляции прошлого года, и в будущем зарплаты будут падать за счет сокращения надбавок за работу в ночное время», - сказал Кооп, выражая несогласие с урезанием бюджета МВД.
Председатель профсоюза сотрудников полиции Хелен Коммуссар заявила, что в случае сокращения расходов придется отказаться от некоторых услуг - будь то сокращение времени работы залов обслуживания для получения паспортов, уменьшение охраны объектов и лиц государственного значения, или других услуг.
«Кроме того, нужно учитывать, что с каждым уволившимся патрульным время реагирования для защиты безопасности рядового гражданина может увеличиться, потому что не хватает людей для выезда. Таким образом, мы можем оказаться в ситуации, когда, отодвинув государственную безопасность на задний план, мы вернемся в 1990-е, и наше чувство безопасности перестанет быть само собой разумеющимся. Чувство безопасности граждан не будет сохранено такими решениями», - считает она.
Один из вариантов, по мнению представителей профсоюзов Хелен Коммуссар, Калле Лийвамяги и Калле Коопа, - может стать повышение налогов на доходы тех, кто обладает большим богатством. Лидеры профсоюзов работников государственного сектора предлагают правительству вместо этого рассмотреть возможность введения дополнительного налога на банки.
Профсоюзы напомнили, что Эстония - единственная из стран Балтии, в которой еще нет такого налога - сначала Литва, а затем и Латвия уже начали взимать дополнительный налог с банков. Однако в качестве альтернативы введению банковского налога, по их оценке, стоило бы серьезно подумать о том, чтобы не отменять «налоговый горб» («налоговый горб» — рост ставки подоходного налога по мере увеличения дохода — BNS).