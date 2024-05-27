Спецназ быстрого реагирования в костюмах обычной патрульной полиции разместился на блокпостах на указанном маршруте. Впереди автомобиля каждого подозреваемого сотрудники СБУ устроили шоу, тщательно обыскав каждый гражданский автомобиль.

Первого подозреваемого задержали сравнительно легко. Второй не припарковался и показал служебное удостоверение через окно. Однако «полицейский» сделал вид, что не разглядел документ и подошел ближе к машине, чтобы открыть дверь и задержать подозреваемого. Тот пытался скрыться, однако его все равно задержали.

После этого вооруженные группы провели обыск в квартирах двух сотрудников УГО. Там они нашли взрывчатку и компоненты беспилотника, спрятанные в запасных шинах и куче дров, а также тайник с секретным телефоном, сообщил сотрудник контрразведки.

Оба подозреваемые признались в содеянном во время допроса. В телефоне были записи, идентифицирующие транспортные средства и маршруты, по которым передвигались Зеленский и Малюк, возможно, в ожидании подобного удара, а также сообщения об их передвижении.

Причины сотрудничества с РФ

Семья Гука, которая, по данным СМИ, сбежала в Европу и у которых проукраинские взгляды, была опустошена его арестом. «Он врал им всем. Его жена думала, что ее муж защищает свою страну, его дети думали, что их отец – украинский герой», – добавил информатор.

На видеозаписи допросов, опубликованной СБУ, Гук, который родился в России, рассказал, что получал от ФСБ России 3000 долларов в месяц, а также дополнительно 1000 долларов на поездки для выполнения их приказов. Как утверждается, большая часть этой суммы выплачивалась ему и его семье во время визитов в Европу, говорится в статье.

Авторы со ссылкой на СБУ подчеркивают, что второй офицер – Деркач – участвовал просто ради денег и надеялся, что старший по званию Гук поможет его карьерным перспективам.