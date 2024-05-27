В мае стало известно, что Служба безопасности Украины разоблачила сеть агентов ФСБ, которые готовили убийство украинских чиновников, в частности президента Владимира Зеленского, главы СБУ Василия Малюка и главы ГУР Кирилла Буданова, пишет Unian со ссылкой на The Times.
Покушение на главу разведки Украины: стало известно, как Киеву удалось сорвать планы полковников-предателей (1)
По данным СМИ, главу украинской разведки Буданова планировали убить во время скоординированной ракетно-беспилотной атаки. Однако за разработчиками плана - двумя полковниками Управления государственной охраны Украины (УГО) - в течение нескольких месяцев уже вела слежку СБУ. Также наблюдение вели за третьим человеком, которого подозревали в работе на ФСБ РФ.
Было известно, что троица планирует убить Буданова и следят за главой СБУ Малюком, а также и за Зеленским, рассказал The Times украинский офицер. По его словам, во время подготовки к покушению подозреваемые привезли в Киев реактивные гранатометы, противопехотную мину МОН-90 и беспилотники-смертники.
Первого подозреваемого - полковника Андрея Гука - обвиняют в том, что он работал на ФСБ с 2014 года. Он якобы завербовал второго человека - полковника Александра Деркача, и передавал группе приказы ФСБ.
Как проходило задержание
Переговоры между убийцей и его кураторами были перехвачены СБУ с помощью мощных технологий слежки. Малюк немедленно сообщил об этом Буданову. Потенциального убийцу задержала группа вооруженного реагирования, а СБУ подготовила операцию по задержанию его вероятных соучастников.
«Нашей целью было осуществить одновременный арест, чтобы они не могли сообщить друг другу, чтобы они не сбежали», – сказал СМИ украинский офицер.
Один полковник был дома, в своей киевской квартире, а другой гостил у друзей в Сумской области на северо-востоке Украины. Оба были вооружены. Чтобы избежать опасной перестрелки, СБУ выманила их, организовав неожиданный вызов на работу.
Спецназ быстрого реагирования в костюмах обычной патрульной полиции разместился на блокпостах на указанном маршруте. Впереди автомобиля каждого подозреваемого сотрудники СБУ устроили шоу, тщательно обыскав каждый гражданский автомобиль.
Первого подозреваемого задержали сравнительно легко. Второй не припарковался и показал служебное удостоверение через окно. Однако «полицейский» сделал вид, что не разглядел документ и подошел ближе к машине, чтобы открыть дверь и задержать подозреваемого. Тот пытался скрыться, однако его все равно задержали.
После этого вооруженные группы провели обыск в квартирах двух сотрудников УГО. Там они нашли взрывчатку и компоненты беспилотника, спрятанные в запасных шинах и куче дров, а также тайник с секретным телефоном, сообщил сотрудник контрразведки.
Оба подозреваемые признались в содеянном во время допроса. В телефоне были записи, идентифицирующие транспортные средства и маршруты, по которым передвигались Зеленский и Малюк, возможно, в ожидании подобного удара, а также сообщения об их передвижении.
Причины сотрудничества с РФ
Семья Гука, которая, по данным СМИ, сбежала в Европу и у которых проукраинские взгляды, была опустошена его арестом. «Он врал им всем. Его жена думала, что ее муж защищает свою страну, его дети думали, что их отец – украинский герой», – добавил информатор.
На видеозаписи допросов, опубликованной СБУ, Гук, который родился в России, рассказал, что получал от ФСБ России 3000 долларов в месяц, а также дополнительно 1000 долларов на поездки для выполнения их приказов. Как утверждается, большая часть этой суммы выплачивалась ему и его семье во время визитов в Европу, говорится в статье.
Авторы со ссылкой на СБУ подчеркивают, что второй офицер – Деркач – участвовал просто ради денег и надеялся, что старший по званию Гук поможет его карьерным перспективам.