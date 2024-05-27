РАЙНЕР САКС Швеция подает хороший пример, давая согласие на удары по военным объектам на территории России

Губернатор Орловской области сообщил, что два дрона упали в районе склада нефтепродуктов в поселке Ливны. Обрывки информации, появившиеся позднее в СМИ, не оставляют сомнений в том, что дроны поразили цель, но масштабы ущерба пока не определены.
Ситуация на фронтах
Число атак российской армии на фронтах остается на том же уровне, что и в предыдущие дни.
Активность ВВС российской армии по-прежнему примерно вдвое ниже, чем в марте и апреле, но планирующие бомбы по-прежнему представляют собой очень серьезную проблему для оборонных позиций Украины.
В направлении Харькова российское военное командование проводит около десяти атак в день в районе населенных пунктов Волчанск и Липцы. Ситуация остается прежней, и российские части не смогли продвинуться вперед.
Атаки российской армии в направлении Купянска носят очень активный характер, но серьезных результатов не принесли. В районе Лимана произошло несколько событий, которые могут быть классифицированы как разведывательные бои. Информация об атаках в направлении Северска противоречивая, но точных данных об успехе россиян пока нет.
Наступательная активность российских частей в районе Бахмута вчера несколько снизилась и серьезных изменений там нет.
Наиболее активно российская армия постоянно атакует к западу и к северу от Авдеевки. Украинским силам необходимо приложить очень большие усилия, чтобы удержать в этом районе ситуацию под контролем. По состоянию на вчерашний день появились сообщения о том, что российским подразделениям удалось улучшить свои позиции в некоторых точках.