РАЙНЕР САКС Швеция подает хороший пример, давая согласие на удары по военным объектам на территории России

Губернатор Орловской области сообщил, что два дрона упали в районе склада нефтепродуктов в поселке Ливны. Обрывки информации, появившиеся позднее в СМИ, не оставляют сомнений в том, что дроны поразили цель, но масштабы ущерба пока не определены.

Ситуация на фронтах

Число атак российской армии на фронтах остается на том же уровне, что и в предыдущие дни.

Активность ВВС российской армии по-прежнему примерно вдвое ниже, чем в марте и апреле, но планирующие бомбы по-прежнему представляют собой очень серьезную проблему для оборонных позиций Украины.

В направлении Харькова российское военное командование проводит около десяти атак в день в районе населенных пунктов Волчанск и Липцы. Ситуация остается прежней, и российские части не смогли продвинуться вперед.

Атаки российской армии в направлении Купянска носят очень активный характер, но серьезных результатов не принесли. В районе Лимана произошло несколько событий, которые могут быть классифицированы как разведывательные бои. Информация об атаках в направлении Северска противоречивая, но точных данных об успехе россиян пока нет.

Наступательная активность российских частей в районе Бахмута вчера несколько снизилась и серьезных изменений там нет.