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РАЙНЕР САКС Швеция подает хороший пример, давая согласие на удары по военным объектам на территории России

Райнер Сакс
, эксперт по безопасности
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Райнер Сакс.
Райнер Сакс. Фото: Sander Ilvest
  • Российские наступление в направлении Харькова застревает в двух коридорах
  • Планирующие бомбы - очень серьезная проблема для обороны Украины
  • Российская армия ежемесячно теряет около 24 000 солдат

Россия атакует там, где чувствует страх, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.

Перевод: Павел Соболев

Министр обороны Швеции Пол Юнсон заявил, что шведское правительство не будет ограничивать удары Украины по военным объектам на территории России оружием, полученным из Швеции. Министр привел в поддержку своих слов тот факт, что Россия начала агрессию против Украины без каких-либо причин, и согласно международному праву Украина имеет право защищаться военными средствами даже на вражеской территории.

Очень хорошо, когда кто-то время от времени в столь конкретных формулировках нам в общих чертах напоминает, за что на самом деле несет ответственность Россия. В настоящее время публичные выступления некоторых союзников Украины создают впечатление, что на Украину накладывается больше ограничений, чем на государство-агрессора - Россию.

Конечно, публичные дебаты и особенно оправдания того, что Украине нельзя разрешать атаковать российские военные объекты с помощью оружия, полученного от ее союзников, на российской территории, бесполезны. Подобные политические заявления мотивируют Россию продолжать агрессию и усугубляют впечатление о неуверенности и слабости союзников Украины.

Ограничения такого характера позволяют России более легко и безопасно планировать свою военную деятельность и, в конечном итоге, постоянно атаковать гражданскую инфраструктуру Украины. В то же время эта ситуация мотивирует российские спецслужбы организовывать гибридные атаки или информационные операции в европейских и других странах с целью повлиять на политический процесс. Россия атакует там, где чувствует страх.

Атака на Харьков и новое сосредоточение сил

Президент Украины Владимир Зеленский в своем выступлении заявил, что Россия концентрирует новые силы в западной части Белгородской области. Президент прямо этого не сказал, но в таком случае это означает создание угрозы городу Сумы на севере Украины. Пока неизвестно, насколько крупные силы сосредоточены в этом районе и готовится ли вообще какая-либо операция.

На протяжении всей войны российское военное командование обстреливало из артиллерийских орудий приграничные районы северного региона Украины и пыталось пересекать границу небольшими диверсионными группами.

Учитывая очень большое общее количество специальных подразделений в составе российской армии, активность таких групп пока можно оценить скорее как низкую. С целью рассредоточения украинских сил новый обманный маневр российской армии мог бы показаться целесообразным, но сама Россия не имеет больших резервов, которые позволили бы проводить такие маневры с размахом.

Наступление в направлении Харькова застревает в двух коридорах атаки на полосе земли шириной 10-15 км. Несмотря на усилия Украины предотвратить эту атаку с помощью активной коммуникации и минимизировать ее неожиданный эффект, освещение операции российских сил в СМИ было очень энергичным. Для российского командования это, безусловно, успех, поскольку усиливается впечатление о способности российской армии сохранять инициативу и наращивать давление.

Таким образом, стратегическая инициатива прочно остается на стороне России. Предупреждение украинского президента о новой концентрации сил скорее имеет целью снизить возможности российского командования манипулировать ситуацией с помощью информационных операций.

Губернатор Орловской области сообщил, что два дрона упали в районе склада нефтепродуктов в поселке Ливны. Обрывки информации, появившиеся позднее в СМИ, не оставляют сомнений в том, что дроны поразили цель, но масштабы ущерба пока не определены.

Ситуация на фронтах

Число атак российской армии на фронтах остается на том же уровне, что и в предыдущие дни.

Активность ВВС российской армии по-прежнему примерно вдвое ниже, чем в марте и апреле, но планирующие бомбы по-прежнему представляют собой очень серьезную проблему для оборонных позиций Украины.

В направлении Харькова российское военное командование проводит около десяти атак в день в районе населенных пунктов Волчанск и Липцы. Ситуация остается прежней, и российские части не смогли продвинуться вперед.

Атаки российской армии в направлении Купянска носят очень активный характер, но серьезных результатов не принесли. В районе Лимана произошло несколько событий, которые могут быть классифицированы как разведывательные бои. Информация об атаках в направлении Северска противоречивая, но точных данных об успехе россиян пока нет.

Наступательная активность российских частей в районе Бахмута вчера несколько снизилась и серьезных изменений там нет.

Наиболее активно российская армия постоянно атакует к западу и к северу от Авдеевки. Украинским силам необходимо приложить очень большие усилия, чтобы удержать в этом районе ситуацию под контролем. По состоянию на вчерашний день появились сообщения о том, что российским подразделениям удалось улучшить свои позиции в некоторых точках.

На Южном фронте российская армия не предпринимала каких-либо серьезных попыток наступления. Украинские позиции на левом берегу Днепра также остаются на прежних местах.

Встречи в Азии

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что российская армия ежемесячно теряет около 24 000 солдат. Учитывая потери России в разные месяцы 2024 года, такое среднее количество потерь кажется вполне реальным. В начале года потери российской армии были меньше, а с середины апреля они несколько превышают отметку в 24 000 солдат в месяц.

Сегодня в Сеуле начинается встреча премьер-министра Японии, президента Южной Кореи и главы Китая. Подчеркивается, что последняя встреча в таком формате состоялась четыре года назад. В предварительных заявлениях подчеркивается, что речь пойдет о торговле и безопасности в регионе. Все главы государств также встретятся друг с другом.

Такая встреча, безусловно, важна, хотя очевидно, что она не изменит политику и политические цели Китая. Однако проведение встречи показывает, что Китай по-прежнему хочет смягчить имидж своей агрессивной внешней политики. Можно также сказать, что сотрудничество в области безопасности между Японией, США и Южной Кореей оказало на Китай серьезное и эффективное воздействие.

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