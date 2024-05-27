Объясняют специалисты: как распознать тепловой удар и смягчить его последствия

Перевод: Павел Соболев

При тепловом ударе помощь следует оказать очень быстро. По данным клиники Mayo, оставленный без внимания тепловой удар может привести к повреждению мозга, сердца, почек и мышц. Задержка с оказанием помощи увеличивает риск серьезных осложнений и смерти.

Симптомы

Высокая температура тела. Основным симптомом является температура тела от 40 градусов и выше.

Изменения психического поведения: при тепловом ударе могут возникнуть спутанность сознания, беспокойство, невнятная речь, раздражительность, бред, судороги и кома.

Изменения в выработке пота: при тепловом ударе, вызванном жаркой погодой, кожа становится горячей и сухой. При тепловом ударе, связанном с физической нагрузкой, кожа может быть сухой или слегка влажной.

Может возникнуть тошнота или рвота.

Покрасневшая кожа. По мере повышения температуры тела кожа может покраснеть.

Учащенное дыхание: дыхание может стать учащенным и прерывистым.

Учащенное сердцебиение. Частота сердечных сокращений может значительно увеличиться, поскольку тепловой стресс возлагает на сердце тяжелую нагрузку, связанную с необходимостью охлаждения тела.

Головная боль: может возникнуть пульсирующая головная боль.

Что делать?

Если вы подозреваете, что кто-то может страдать от теплового удара, немедленно обратитесь за медицинской помощью.

Примите немедленные меры по охлаждению тела перегревшегося человека в ожидании приезда Скорой помощи.

Переместите человека в тень или в прохладное помещение.

Снимите с него лишнюю одежду.

Охладите пострадавшего любым возможным способом: поместите его в прохладную воду или под прохладный душ, опрыскайте из садового шланга, протрите тканью, смоченной в прохладной воде, обрызгайте прохладной водой или поместите пакеты со льдом (или холодные полотенца) на голову, шею, подмышки и в паховую область.