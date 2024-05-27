Галерея Прибывший в Эстонию президент Финляндии приветствует народ на площади Вабадузе

Президент Алар Карис и Сирье Карис поприветствовали президентскую чету Финляндии сегодня до полудня на площади Вабадузе. Принять участие в приветственной церемонии могли все желающие жители Эстонии.

Президент Стубб также возложит венок к подножию Монумента победы в Освободительной войне, а затем направится на встречу с президентом Карисом в Кадриорге.

Также Стубб планирует встретиться с премьер-министром Каей Каллас, со спикером Рийгикогу Лаури Хуссаром и министром иностранных дел Маргусом Цахкна. В 15.00 президент Финляндии выступит с речью перед Рийгикогу.

Позже Стубб также встретится с мэром Таллинна Евгением Осиновским.