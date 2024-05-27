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Галерея Прибывший в Эстонию президент Финляндии приветствует народ на площади Вабадузе

rus.postimees.ee
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Президент Финляндии Александр Стубб и его супруга Сюзанн Иннес-Стубб с понедельника по среду будут находиться с государственным визитом в Эстонии. Насыщенная программа начнется с приветственной церемонии на площади Вабадузе в Таллинне.

Президент Алар Карис и Сирье Карис поприветствовали президентскую чету Финляндии сегодня до полудня на площади Вабадузе. Принять участие в приветственной церемонии могли все желающие жители Эстонии.

Президент Стубб также возложит венок к подножию Монумента победы в Освободительной войне, а затем направится на встречу с президентом Карисом в Кадриорге.

Также Стубб планирует встретиться с премьер-министром Каей Каллас, со спикером Рийгикогу Лаури Хуссаром и министром иностранных дел Маргусом Цахкна. В 15.00 президент Финляндии выступит с речью перед Рийгикогу.

Позже Стубб также встретится с мэром Таллинна Евгением Осиновским.

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