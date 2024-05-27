Экономика Эстония уже третий год находится в состоянии спада, но, несмотря на это, домохозяйства справляются. Хотя доля просроченных кредитов выросла почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, вклады также растут, и люди продолжают брать все больше и больше кредитов на жилье.
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ОБЗОР ⟩ Как эстонские домохозяйства справляются в условиях экономического спада?
Согласно статистике Банка Эстонии, объем вкладов населения увеличивается восьмой месяц подряд и в апреле составил 12,2 миллиарда евро, что на 138 миллионов евро больше, чем в прошлом месяце, и на 825 миллионов евро больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом объем срочных и других вкладов за год увеличился на 92,3 процента.