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ОБЗОР Как эстонские домохозяйства справляются в условиях экономического спада?

Сандер Сильм
, экономический журналист
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Все больше и больше людей обращаются в банк за кредитом на повседневные расходы. Фото иллюстративное.
Все больше и больше людей обращаются в банк за кредитом на повседневные расходы. Фото иллюстративное. Фото: Arvo Meeks/Lõuna-eesti Postimees

Экономика Эстония уже третий год находится в состоянии спада, но, несмотря на это, домохозяйства справляются. Хотя доля просроченных кредитов выросла почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, вклады также растут, и люди продолжают брать все больше и больше кредитов на жилье.

Согласно статистике Банка Эстонии, объем вкладов населения увеличивается восьмой месяц подряд и в апреле составил 12,2 миллиарда евро, что на 138 миллионов евро больше, чем в прошлом месяце, и на 825 миллионов евро больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом объем срочных и других вкладов за год увеличился на 92,3 процента.

В первом квартале 2024 года было выдано 2763 новых жилищных кредита, средний размер кредита составил 123 880 евро, что почти на пять тысяч евро больше, чем в первом квартале прошлого года. Средний срок жилищного кредита составил 26,5 лет.

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