ОБЗОР Как эстонские домохозяйства справляются в условиях экономического спада?

Согласно статистике Банка Эстонии, объем вкладов населения увеличивается восьмой месяц подряд и в апреле составил 12,2 миллиарда евро, что на 138 миллионов евро больше, чем в прошлом месяце, и на 825 миллионов евро больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом объем срочных и других вкладов за год увеличился на 92,3 процента.