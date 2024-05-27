Пн, 27.05.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

Полиция задержала предложившего взятку 94-летнего водителя

BNS
Copy
Полицейская патрульная машина.
Полицейская патрульная машина. Фото: Jürgen Puistaja / Kanal 2

В воскресенье в Кохтла-Ярве 94-летний водитель предложил взятку в 50 евро помощнику полицейского, который попросил его предъявить водительское удостоверение.

Об этом BNS сообщила пресс-служба Идаской префектуры. В воскресенье в Кохтла-Ярве сотрудники полиции подали сигнал остановиться водителю легкового автомобиля Kia, у которого не были включены фары. Водитель проигнорировал поданный ему знак остановки и поехал дальше, пока наконец не остановился у дома на Ахтмеском шоссе.

Помощник полицейского попросил 94-летнего мужчину предъявить водительское удостоверение. Вместо того, чтобы сделать это, водитель достал из бумажника 50 евро и протянул их помощнику полицейского. Нарушителя задержали и доставили в больницу для медицинского освидетельствования.

Полиция выяснит точные обстоятельства инцидента в ходе уголовного разбирательства.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх