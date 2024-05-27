Полиция задержала предложившего взятку 94-летнего водителя

Об этом BNS сообщила пресс-служба Идаской префектуры. В воскресенье в Кохтла-Ярве сотрудники полиции подали сигнал остановиться водителю легкового автомобиля Kia, у которого не были включены фары. Водитель проигнорировал поданный ему знак остановки и поехал дальше, пока наконец не остановился у дома на Ахтмеском шоссе.