В воскресенье в Кохтла-Ярве 94-летний водитель предложил взятку в 50 евро помощнику полицейского, который попросил его предъявить водительское удостоверение.
Полиция задержала предложившего взятку 94-летнего водителя
Об этом BNS сообщила пресс-служба Идаской префектуры. В воскресенье в Кохтла-Ярве сотрудники полиции подали сигнал остановиться водителю легкового автомобиля Kia, у которого не были включены фары. Водитель проигнорировал поданный ему знак остановки и поехал дальше, пока наконец не остановился у дома на Ахтмеском шоссе.
Помощник полицейского попросил 94-летнего мужчину предъявить водительское удостоверение. Вместо того, чтобы сделать это, водитель достал из бумажника 50 евро и протянул их помощнику полицейского. Нарушителя задержали и доставили в больницу для медицинского освидетельствования.
Полиция выяснит точные обстоятельства инцидента в ходе уголовного разбирательства.