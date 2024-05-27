Конец мучениям: в Ласнамяэ начинается ремонт одной из самых проблемных улиц

Подготовительные работы по реконструкции улицы Варраку завершены, и активное строительство начнется 3 июня. Работы будут включать в себя фрезерование и асфальтирование в несколько этапов, чтобы обеспечить возможность передвижения в зоне строительства.

Жителей района призывают обратить внимание на временные изменения в организации дорожного движения на улице Варраку. С 10 июня автобусные остановки на улице Варраку будут перенесены на временные места.

19 марта Таллиннский департамент окружающей среды и городского хозяйства и AS TREF Nord подписали договор на реконструкцию улицы Варраку. Планируется, что движение на улице Варраку будет восстановлено не позднее 30 августа 2024 года, чтобы обеспечить безопасное и удобное движение к началу учебного года.

Озеленение и второстепенные работы, не мешающие движению, планируется завершить к концу 2024 года. Это важный проект для многих местных жителей, а также для детей и молодежи, которые учатся в этом районе, поскольку он позволит значительно улучшить безопасность дорожного движения.

Возле улицы Варраку планируется создать сеть пешеходно-велосипедных дорожек шириной 2–6 м. На перекрестках с улицами Вилисуу и Пунане планируется построить островки безопасности, которые сделают пересечение дороги более безопасным.