Вчера в 12:04 в городе Пайде на пересечении улиц Пярну и Раудтеэ произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором 52-летний водитель, управлявший автомобилем Kia Rio, сбил 9-летнего ребенка, который пытался пересечь улицу на велосипеде.
Автомобиль на пешеходном переходе сбил 9-летнюю девочку
Пострадавшая была доставлена в больницу.
В субботу в 12:34 на улице Соо в Пайде произошло еще одно дорожно-транспортное происшествие. Мужчина с признаками алкогольного опьянения ехал на электросамокате Bolt и упал. Его также доставили в больницу.