Сбежавшие лошади причинили автомобилю ущерб на сумму более десяти тысяч евро

Хотя столкновений с домашними животными обычно немного, Орулайд вспомнил страховой случай, дающий представление о последствиях наезда на крупное животное: «Человек ехал на машине по сельской дороге, когда на него напали сбежавшие с выпаса лошади - они били машину копытами и кусали ее пластиковые детали. Ущерб составил десять тысяч, и владельцу лошадей пришлось возместить ущерб».

Если в случае диких животных понятно, что причиненный ущерб не может быть ни с кого взыскан, то при наезде на домашних животных ответственность несет их владелец, который обязан обеспечить безопасность как животного, так и всех остальных.

«В случае столкновения с домашним животным рекомендуется вызвать полицию для установления владельца, если животное осталось на дороге. Обычно животных чипируют - тогда владельца можно идентифицировать и потребовать от него компенсацию», - отметил Орулайд.

В случае лобового столкновения с более крупными животными ущерб может превысить пять тысяч евро. Все зависит от автомобиля, а также стоимости его запчастей и ремонта. Нередко после столкновения с крупным животным разбитый автомобиль приходится списывать, поскольку стоимость восстановления превышает стоимость транспортного средства. Также бывают ситуации, когда восстановить транспортное средство технически невозможно.

«Старые машин, как правило, списывают, но такая же учать может ждать и новые напичканные электроникой автомобили, восстановление которых рискует оказаться слишком дорогим. Например, у столкнувшегося диким животным нового грузовика, оказалась полностью разбита передняя часть, а стоимость ремонта превысила 25 тысяч евро», - добавил Орулайд.