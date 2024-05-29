Яна Тоом грешит против истины: русские школы и раньше брали учителей без педагогического образования

Закон оставлял возможность, о которой говорит Яна Тоом в своем видео. Директор школы действительно мог заключить срочный трудовой договор на срок до одного года с учителем, квалификация которого не соответствует требованиям.

Это было можно и это можно сейчас, если учитель имеет как минимум среднее образование и если его квалификация и компетентность достаточны для обучения согласно учебной программе школы и для достижения результатов обучения.

Если читатель сравнит редакцию Закона об основной школе и гимназии например 2016 года и ныне действующую, то увидит, что часть 7 статьи 77, которая разрешала заключение срочного договора на год, изменилась только в части языковых требований, но не изменилась в части квалификации педагогов.

Изменения законодательства в данном случае в том, что с 1 августа 2024 года в качестве квалификационного требования будет добавлено требование владения эстонским языком. Иными словами, новый закон требования к квалификации учителя не понижал ради того, чтобы можно было брать в школу людей, владеющих языком.

Мы спросили в Министерстве образования, сколько в школах Эстонии работает учителей без педагогического квалификации? Выяснилось, что в этом году в общеобразовательных школах всего работает 17 483 учителя.

Из этих семнадцати с половиной тысяч квалификационным требованиям соответствуют 13 829 или 79%. 3815 учителей, или 22% от общего числа учителей не соответствуют квалификационным требованиям.