Депутат Европарламента Яна Тоом в соцсетях выступила с утверждением, что реализация Закона о переходе на эстонское школьное образование открывает возможности для бесконтрольного привлечения в школы людей, не имеющих педагогической квалификации. Министерство образования и науки ответило на запрос Rus.Postimees, что норма, позволяющая работать в школах учителям без профильного образования, существует давно и ею активно пользовались в том числе и русские школы.
Яна Тоом грешит против истины: русские школы и раньше брали учителей без педагогического образования
23 апреля депутат Европарламента Яна Тоом (Центристская партия) опубликовала в социальной сети Facebook видео, в котором она отвечает вопрос, связанный с теми изменениями, которые она считает необходимым внести в закон о переходе на эстоноязычное школьное образование.
Приводим содержание этого виоролика полностью. Человек за кадром задает вопрос евродепутату: «В свое время вы руководили Департаментом образования Таллинна и хорошо знакомы с ситуацией в школах столицы. Если бы вы могли изменить закон о переходе на эстонский язык обучения, чтобы вы сделали иначе?»
Яна Тоом отвечает, что если начинать с минимума, который необходимо сделать сегодня, то она бы установила квоту на то, сколько может быть в педколлективе людей без педагогического образования.
«Я бы сказала, процентов 25, не больше. Сегодня такой квоты нет вообще, по новому закону можно принимать на работу и в школу, и в садики людей, которые знают эстонский язык на С1 и вообще не имеют педагогического образования. - говорит Яна Тоом. - Их может быть 90 процентов, или даже 99 процентов, а сотый процент - это директор.
И, конечно, когда пропадает такое коллективное знание в образовательном учреждении, это преступно по отношению к детям. Но это преступление наше правительство готово совершить».
Rus.Postimees проверил, действительно ли норма, позволяющая привлекать к работе в школах людей без педагогического образования, связана с новым законом о переходе на эстонский язык обучения.
В результате выяснилось, что на самом деле это исключение по квалификации учителей применяется уже много лет. Статистика свидетельствует о том, что этим исключением до сегодняшнего дня активно пользовались и русские школы даже тогда, когда требования к уровню эстонского языка учителей были не столь строгими.
По просьбе Rus.Postimees тему прокомментировал эксперт по коммуникациям отдела по связям с общественностью Министерства образования и науки Пауль-Хенри Середа. Мы спросили, изменились ли законы или другие нормативные акты, касающиеся квалификационных требований к учителям, за последние три года?
Люди с какой подготовкой могут преподавать в школах и при каких условиях? На каком основании люди без педагогического образования и педагогической квалификации могут преподавать?
По словам эксперта Минобразования, чуть менее года, а именно - с 1 августа 2023 года - Закон об основной школе и гимназии требует, чтобы учителя основной школы и гимназии имели бы степень магистра или приравненную к ней квалификацию, имели бы специальность педагога и знали эстонский язык согласно требованиям, установленным Законом о языке.
Раньше требование к знанию эстонского языка не входило в квалификационные требования к учителям, то есть языковое требование прежде не было связано с квалификацией учителя.
«Языковое требование следует из Закона о языке и изданного на его основе постановления, в котором говорится, что педагоги (за исключением учителей эстонского языка и предметников, преподающих на эстонском языке) обязаны владеть эстонским языком не ниже уровня B2. - объясняет Середа. - От учителей эстонского языка и предметников, преподающих на эстонском языке, требуется знание эстонского языка на уровне C1».
Закон оставлял возможность, о которой говорит Яна Тоом в своем видео. Директор школы действительно мог заключить срочный трудовой договор на срок до одного года с учителем, квалификация которого не соответствует требованиям.
Это было можно и это можно сейчас, если учитель имеет как минимум среднее образование и если его квалификация и компетентность достаточны для обучения согласно учебной программе школы и для достижения результатов обучения.
Если читатель сравнит редакцию Закона об основной школе и гимназии например 2016 года и ныне действующую, то увидит, что часть 7 статьи 77, которая разрешала заключение срочного договора на год, изменилась только в части языковых требований, но не изменилась в части квалификации педагогов.
Изменения законодательства в данном случае в том, что с 1 августа 2024 года в качестве квалификационного требования будет добавлено требование владения эстонским языком. Иными словами, новый закон требования к квалификации учителя не понижал ради того, чтобы можно было брать в школу людей, владеющих языком.
Мы спросили в Министерстве образования, сколько в школах Эстонии работает учителей без педагогического квалификации? Выяснилось, что в этом году в общеобразовательных школах всего работает 17 483 учителя.
Из этих семнадцати с половиной тысяч квалификационным требованиям соответствуют 13 829 или 79%. 3815 учителей, или 22% от общего числа учителей не соответствуют квалификационным требованиям.
Общая процентная сумма здесь превышает 100%, поскольку некоторые учителя одновременно соответствуют и не соответствуют квалификационным требованиям. Например, некоторые работают в нескольких школах, или в одной школе на нескольких должностях, при этом в одном случае они соответствуют требованиям, а в другом - нет.
Также нужно учесть, что не всем учителям необходимо иметь педагогическую специальность, чтобы соответствовать квалификационным требованиям (статья 99 Закона об основной школе и гимназии).
Поскольку речь у Яны Тоом идет о школах, которые затронет переход на эстонский язык обучения, мы спросили в Министерстве образования, сколько учителей в школах Эстонии, где преподавание ведется на русском языке, не имеют педагогической квалификации?
По данным министерства, всего в таких школах работает 734 учителя, из них 218, или 30% не соответствуют квалификационным требованиям к педагогам. Но могут ли с учителем без педагогической квалификации продлить временный трудовой договора на столько лет, на сколько он захочет, если директор согласен?
По словам Пауля-Хенри Середы, ограничений на последовательное заключение срочного трудового договора нет. Тем не менее, человек не может работать в школе даже временно, не владея эстонским языком. Особенно это важно сейчас, когда в государстве начинается переход на эстонский язык обучения.
Требование о знании эстонского языка сформулировано иначе, чем другие требования, установленные в качестве квалификационных требований (степень магистра и профессия преподавателя). Временно работающий учитель все равно должен владеть эстонским языком на уровне С1 при преподавании на эстонском языке и владеть эстонским языком на уровне B2 при преподавании на русском языке.
Здесь также возникает вопрос, может ли учитель с языком, но без педагогической квалификации теоретически преподавать все предметы. По словам чиновника министерства, именно директор школы несет ответственность за организацию и проведение учебно-воспитательной работы, в частности, заключает трудовые договоры с учителями.
Чтобы найти учителя нужной квалификации директор организует открытые конкурсы, а порядок проведения конкурсов устанавливает попечительский совет школы по предложению директора.
Если на открытом конкурсе не удалось найти педагога, который соответствует квалификационным требованиям, то директор может заключить срочный трудовой договор сроком до одного года. В этом случае он организует в течение года новый публичный конкурс.