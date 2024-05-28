В воскресенье в Центре русской культуры в Таллинне отмечали 50-летие блогера и известного своими пророссийскими взглядами активиста Олега Беседина. Поскольку на просьбы об интервью для Rus.Postimees Беседин не отреагировал, мы сделали репортаж с его творческого вечера.
Для подписчиков
Галерея, видео ⟩ Бенефис блогера Олега Беседина в Центре русской культуры был буквально под угрозой срыва
Несмотря на жаркий воскресный день, публики на вечере было много, главным образом дамы. На сцену по очереди поднимались его почитатели. «Великий мастер», «легенда» и «летописец истории Эстонии» - вот лишь некоторые из эпитетов, прозвучавших тем вечером в адрес юбиляра.