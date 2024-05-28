Галерея, видео Бенефис блогера Олега Беседина в Центре русской культуры был буквально под угрозой срыва

Несмотря на жаркий воскресный день, публики на вечере было много, главным образом дамы. На сцену по очереди поднимались его почитатели. «Великий мастер», «легенда» и «летописец истории Эстонии» - вот лишь некоторые из эпитетов, прозвучавших тем вечером в адрес юбиляра.