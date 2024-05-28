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Галерея, видео Бенефис блогера Олега Беседина в Центре русской культуры был буквально под угрозой срыва

Даниэль Гилман Константин Седнев
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В воскресенье в Центре русской культуры в Таллинне отмечали 50-летие блогера и известного своими пророссийскими взглядами активиста Олега Беседина. Поскольку на просьбы об интервью для Rus.Postimees Беседин не отреагировал, мы сделали репортаж с его творческого вечера.

Несмотря на жаркий воскресный день, публики на вечере было много, главным образом дамы. На сцену по очереди поднимались его почитатели. «Великий мастер», «легенда» и «летописец истории Эстонии» - вот лишь некоторые из эпитетов, прозвучавших тем вечером в адрес юбиляра.

«Многая лета, многая лета, многая-многая-многая лета», - вторил ораторам хор студии «Радуга». 

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