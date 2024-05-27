Комитет парламента Грузии одобрил преодоление вето президента на закон об «иноагентах»

Парламент проголосует за снятие вето на пленарном заседании 28 мая. У правящей «Грузинской мечты» и поддерживающих ее партий достаточно голосов для этого решения, отмечает NewsGeorgia.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на закон об «иностранных агентах» 18 мая. Она назвала закон «по своей сути и духу российским», противоречащим конституции и «всем европейским стандартам», а также представляющим препятствие на европейском пути Грузии.

Она уточнила, что закон противоречит четырем статья Конституции Грузии: право на объединение (статья 22), право на неприкосновенность личной и семейной жизни, личного пространства и коммуникации (статья 15), право на равенство (статья 11), интеграция в европейские и евроатлантичекие структуры (статья 78).

Закон «О прозрачности иностранного влияния» предусматривает создание специального реестра, в котором будут указаны все некоммерческие юридические лица и СМИ, финансируемые из-за рубежа более чем на 20 процентов. Они должны будут публиковать годовой финансовый отчет. Парламент Грузии одобрил закон в третьем чтении 14 мая. Обсуждение и принятие закона сопровождались массовыми протестами в Тбилиси.

Противники законопроекта называют его калькой с российского закона об «иностранных агентах». Документ также раскритиковали в США и Европе. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон вводит новую политику ограничения виз для Грузии, которая будет применяться к лицам, ответственным за «подрыв демократии» в стране.

По данным Financial Times, четыре европейские страны - Эстония, Нидерланды, Чехия и Швеция - призвали отменить безвизовый режим для граждан Грузии в случае принятия закона.