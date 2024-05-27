СМИ: на форварда «Нымме Калью» охотятся датские клубы

Перевод: Павел Соболев

Высокорослый канадский бомбардир в этом сезоне забил 10 голов в 12 матчах чемпионата Эстонии, а также сделал три результативные передачи. Эти показатели привлекли внимание и зарубежных клубов, которые этим летом хотят приобрести права на звездного нападающего «Нымме Калью».

По данным датского портала Tipsbladet, Давидом интересуются «Рандерс», «Орхус», «Виборг» и «Велье». При этом «Рандерс» вступил в предметные переговоры с «Нымме Калью», и по данным датских СМИ, эстонский клуб хотел получить за игрока 500 000 евро.

То, что «Рандерс» очень заинтересован в аренде Давида, стало ясно уже в январе, когда, по данным Tipsbladet, клубы впервые начали общаться. На тот момент сделка сорвалась, но интерес никуда не исчез.

При этом «Рандерс» ранее также приобретал права на игрока, выступающего в Эстонии. Например, в прошлом году были куплены права на ганца Эрнеста Агьири, который очень результативно выступал за таллиннскую «Левадию» в Эстонии. В этом году он сыграл 20 матчей в датской Премьер-лиге, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.