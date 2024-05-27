Эстонские полицейские и спасатели будут работать на Олимпиаде в Париже

В дополнение к ним будут задействованы две полицейские группы быстрого реагирования, в каждой - по три человека. Эстонские силовики едут обеспечивать безопасность игр по просьбе своих французских коллег.

Эстонская полиция также направит в Париж еще одного сотрудника для оказания поддержки французским коллегам в решении задач, связанных с возвращением нелегально прибывающих в страны Европейского союза иностранцев.

Как рассказал начальник Северо-Эстонской саперной группы и руководитель группы миссии Райдо Таальманн, участники миссии будут использовать оборудование и инструменты эстонского Центра разминирования.

Саперы будут одеты в форму Центра разминирования с эстонскими отличительными знаками. «В Эстонии мы сможем обеспечить необходимый оперативный контроль в этот период, так что безопасность самой Эстонии не пострадает», - добавил Таальманн.

Франция возьмет на себя расходы на проживание, питание и транспорт для эстонских силовиков. Саперы спасательной службы из Эстонии будут находиться в Париже с июля по август, а полиция направит во Францию группы быстрого реагирования на двухмесячную ротацию с июля по сентябрь.