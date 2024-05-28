ПЕРВЫЕ В МИРЕ Уникальный бизнес-козырь Эстонии обзаведется цифровым кошельком

Э-резидент - это иностранец, которому Эстония разрешила по интернету учреждать в стране компании, проживая при этом в другом государстве. Так, у предпринимателей, зарегистрированных за пределами Европейского союза, благодаря э-резидентству есть возможность учредить в Эстонии предприятие и таким образом организовать делопроизводство в Европейском союзе. Бизнесмен, имеющий э-резидентство, может совершать в интернет-банке сделки, подавать в электронной форме налоговые декларации и подписывать цифровой подписью документы и договоры.