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ПЕРВЫЕ В МИРЕ Уникальный бизнес-козырь Эстонии обзаведется цифровым кошельком

Наталия Гребнева
, журналист
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Фото: e-Residency

В 2025 году эстонских э-резидентов начнут полностью переводить на цифровые документы. Это позволит избавиться от лишней бюрократии и расширить перечень компаний, созданных в стране, а значит, еще больше увеличить и так рекордные налоговые поступления от бизнеса, организованного иностранцами.

Э-резидент - это иностранец, которому Эстония разрешила по интернету учреждать в стране компании, проживая при этом в другом государстве. Так, у предпринимателей, зарегистрированных за пределами Европейского союза, благодаря э-резидентству есть возможность учредить в Эстонии предприятие и таким образом организовать делопроизводство в Европейском союзе. Бизнесмен, имеющий э-резидентство, может совершать в интернет-банке сделки, подавать в электронной форме налоговые декларации и подписывать цифровой подписью документы и договоры.

Вот уже несколько лет э-резиденты приносят в госказну Эстонии рекордные суммы. В 2023 году налоговые поступления от таких компаний составили 64,3 млн евро, что на 33% больше, чем годом ранее. С учетом уплаченных государственных пошлин годовой вклад программы в государственную казну достиг 67,4 млн евро.

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