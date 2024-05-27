Эксперт: посещение автомойки в жаркую погоду может закончиться серьезными проблемами

По словам Мустъятсе, начинающие автомобилисты часто совершают ошибку, выставляя машину на солнце, чтобы помыть ее, или приезжают из долгой поездки и сразу же отправляются на мойку. Хотя средство для замачивания можно приобрести почти в любом магазине, с этим химическим веществом нужно умело обращаться.

«Этой весной нам на обслуживание приезжали автомобили, у которых слой краски был поврежден из-за неумелого применения средства для замачивания при мойке. Такое средство ни в коем случае нельзя наносить на горячий кузов автомобиля, так как под воздействием тепла оно проникает в краску, делая кузов автомобиля пятнистым и некрасивым», - предупредил Мустъятсе.

Если вы хотите помыть машину со средством для замачивания, следует делать это в тени, подождать, пока машина остынет, или перед мытьем охладить машину холодной водой, советует эксперт.

Мустъятсе вообще рекомендует мыть машину в тени, поскольку солнце и ветер быстро ее сушат, и может случиться так, что еще до того, как шампунь будет нанесен на весь автомобиль, одна его сторона уже высохнет.

«Мыть машину самостоятельно – совершенно нормально, но я также рекомендую время от времени отвозить ее на профессиональную мойку, где используются профессиональные инструменты и внимание уделяют тем местам, которые люди часто склонны упускать из виду, например, крыше или колесным аркам», - добавил Мустъятсе.