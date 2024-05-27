Летняя жара еще впереди – в июне-июле – но и на этой неделе температура поднимется довольно высоко. Поскольку многие предпочитают мыть машину самостоятельно, руководитель по обслуживанию Topauto Дан Мустъятсе предостерегает от неумелого использования средств для замачивания, поскольку на горячем кузове оно может серьезно испортить лакокрасочный слой автомобиля.
Эксперт: посещение автомойки в жаркую погоду может закончиться серьезными проблемами
По словам Мустъятсе, начинающие автомобилисты часто совершают ошибку, выставляя машину на солнце, чтобы помыть ее, или приезжают из долгой поездки и сразу же отправляются на мойку. Хотя средство для замачивания можно приобрести почти в любом магазине, с этим химическим веществом нужно умело обращаться.
«Этой весной нам на обслуживание приезжали автомобили, у которых слой краски был поврежден из-за неумелого применения средства для замачивания при мойке. Такое средство ни в коем случае нельзя наносить на горячий кузов автомобиля, так как под воздействием тепла оно проникает в краску, делая кузов автомобиля пятнистым и некрасивым», - предупредил Мустъятсе.
Если вы хотите помыть машину со средством для замачивания, следует делать это в тени, подождать, пока машина остынет, или перед мытьем охладить машину холодной водой, советует эксперт.
Мустъятсе вообще рекомендует мыть машину в тени, поскольку солнце и ветер быстро ее сушат, и может случиться так, что еще до того, как шампунь будет нанесен на весь автомобиль, одна его сторона уже высохнет.
«Мыть машину самостоятельно – совершенно нормально, но я также рекомендую время от времени отвозить ее на профессиональную мойку, где используются профессиональные инструменты и внимание уделяют тем местам, которые люди часто склонны упускать из виду, например, крыше или колесным аркам», - добавил Мустъятсе.
Кроме того, он рекомендует в начале сезона покрывать автомобиль перманентным воском, поскольку потом машину будет легче мыть, а воск поможет обеспечить важный временной буфер до того, как мертвые насекомые или птичий помет начнут повреждать лакокрасочное покрытие. В противном случае, чтобы все исправить, придется заняться полировкой автомобиля.
«Чем скорее после долгой поездки вы помоете машину, тем лучше, поскольку после столкновения насекомого с машиной содержащееся них кислотное вещество попадет на краску и начнет портить ее, – объяснил Мустъятсе. – Кроме того, сразу после длительной летней поездки всегда следует мыть лобовое стекло, иначе насекомые засохнут на стекле и будут портить дворники автомобиля».
Среди восков Мустъятсе в первую очередь рекомендует использовать керамический воск: он долговечен и в зависимости от типа может держаться на кузове автомобиля до двух лет, эффективно защищая краску от насекомых, птичьего помета, а также, например, капающего на машину липового сока.
«При использовании керамического воска допустимо помыть машину даже через неделю после длительной поездки, хотя практическое правило заключается в том, что чем быстрее машина доберется до мойки, тем благодарнее она будет владельцу», - добавил Мустъятсе.
Автовладельцам также рекомендуется отдельно натирать стекла машины специальным воском.