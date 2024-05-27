В воскресенье, 26 мая, в 17:47 спасателям поступил вызов в деревню Сипе в волости Камбья, где, вероятно, из-за удара молнии загорелись лес, торфяной грунт и груды веток.
Удар молнии стал причиной крупного пожара
Огонь распространился на площадь 200 квадратных метров, и спасателям удалось его потушить к 19:10.
В выходные в Тартумаа были и другие пожары. В субботу в 18:26 в Центр тревоги поступило сообщение, что в деревне Пюхасте в волости Эльва в лесу вспыхнул пожар. Горела территория площадью почти два гектара и несколько деревьев. Спасатели завершили работы по тушению к 23:21. Причина пожара устанавливается.