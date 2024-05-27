Удар молнии стал причиной крупного пожара

В выходные в Тартумаа были и другие пожары. В субботу в 18:26 в Центр тревоги поступило сообщение, что в деревне Пюхасте в волости Эльва в лесу вспыхнул пожар. Горела территория площадью почти два гектара и несколько деревьев. Спасатели завершили работы по тушению к 23:21. Причина пожара устанавливается.