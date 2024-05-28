ОТ ПОЛИТОЛОГА Украинский язык для эстонцев: что поможет в изучении?

Анна Бранец, докторант Тартуского университета, преподаватель украинского языка Фото: Karl Oliver Tomson

Это побудило автора статьи провести эксперимент, чтобы выяснить, насколько хорошо эстонцы могут понимать украинский язык через русский. Участники эксперимента были разделены на три группы: участники из эстоноговорящих семей, которые учили русский в школе или университете; участники с русским как первым языком и эстонским как вторым; билингвы из русских семей, начавшие учить эстонский в раннем возрасте (ранние билингвы). Никто из участников ранее не изучал украинский язык.

В ходе эксперимента им были предложены три украинских текста с заданиями: определить отдельные слова и ответить на вопросы по содержанию текста. Результаты показали, что участники с русским как первым языком поняли 81,4% слов и 90,6% текста. Ранние билингвы справились с 84,2% слов и 93,5% текста. Эстоноговорящие участники, которые учили русский в школе или университете, поняли 66,3% слов и 85% текста.

Этот эксперимент наглядно показал, что можно понимать иностранный язык даже без его предварительного изучения или контактов с этим языком, если он принадлежит к той языковой семье, что и уже выученный язык.

Что влияет?

Мотивация, частота использования языка, опыт изучения других языков, знания языковых систем, отношение к языку, индивидуальные особенности человека и общие знания влияют на понимание украинского языка.