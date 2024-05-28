Изучение нового языка всегда представляет собой вызов, в том числе для эстонцев, желающих освоить украинский. После начала полномасштабного вторжения России в Украину интерес к изучению украинского языка среди эстонцев значительно вырос. Курсы украинского языка Тартуского университета пользуются популярностью, хотя осваивать украинский эстонцам не так уж и просто. Преподаватели Анна Бранец и Денис Тептюк делятся размышлениями о том, что могло бы облегчить изучение этого иностранного языка.
ОТ ПОЛИТОЛОГА ⟩ Украинский язык для эстонцев: что поможет в изучении?
Данный материал подготовлен в сотрудничестве Института Шютте Тартуского университета и Rus.Postimees.
Знание типологических особенностей, то есть общих закономерностей среди языков, может помочь учащимся найти общие черты даже в тех языках, которые на первый взгляд кажутся совсем непохожими. Также между эстонским и украинским могут проявляться сходства, даже несмотря на отсутствие между ними тесных контактов или родственных связей.
Дистанция велика, но преодолима
Заимствования из украинского языка в эстонском встречаются редко, за исключением некоторых культурных явлений (põsanka, võšõvаnkа, hopakk), в то время как заимствования из русского языка в эстонском (например, niit - нить, präänik – пряник), не вызывают удивления из-за длительных и тесных контактов. Несмотря на то, что украинский язык оставил «небольшой след» в эстонском и между обоими языками все-таки есть большая «дистанция», существует ряд грамматических сходств, знание которых уже на ранних этапах может помочь эстонцам учить украинский язык.
Например, конструкции для выражения обладания в украинском и эстонском языках очень похожи. В отличие от, скажем, английского или немецкого языков, в которых есть специальный глагол «иметь», эстонский и украинский чаще используют конструкцию, где обладатель выступает в специальной форме, а принадлежащий ему объект выступает подлежащим в предложении, например: фраза по-эстонски - minul on auto, фраза по-украински - у мене є машина.
А если мы захотим, наоборот, сообщить об отсутствии объекта, в обоих языках придется использовать другой падеж - в эстонском партитивный/частичный, а в украинском - родительный (эстонский вариант - minul ei ole autot, украинский - у мене немає машини).
В обоих языках общие вопросы формируются с помощью специальных вопросительных слов, которые стоят в начале предложения: в эстонском - kas, в украинском - чи. Объяснить функцию такого слова носителю английского или русского языка, где такие слова отсутствуют, сложно. Однако для эстонцев или студентов, владеющих эстонским даже на невысоком уровне, объяснить такую особенность украинского языка гораздо проще.
Естественно, что носителям языков, грамматически похожих на украинский или эстонский, иногда может быть проще осваивать эти языки, чем носителям языков, вроде китайского или вьетнамского, грамматика которых радикально отличается. Ведь часто многие студенты пытаются как раз найти параллели между языками, углубляясь в дословный перевод каждого члена предложения. Преподаватель, который умеет вовремя подчеркнуть такие параллели, может помочь своим студентам быстрее ориентироваться в логике нового для них языка и помочь им таким образом в дальнейшем самостоятельном изучении этого языка.
Как происходят процессы изучения украинского у студентов, уже владеющих другим славянским языком, например, русским?
Одна из авторов статьи, приехав в Эстонию из Украины в 2017 году и встретив своего будущего научного руководителя, узнала, что та свободно говорит по-украински. Удивлению не было предела! Оказалось, что она выучила украинский самостоятельно, опираясь на собственные знания русского языка. В свободное время она смотрела новости на украинском, читала статьи и книги на украинском.
Лингвистическое образование помогло ей овладеть языком довольно быстро. Ее эстонский коллега, физик по специальности, тоже был замечен за чтением украинской газеты. Он объяснил, что понимает украинский, потому что русский и украинский имеют одинаковую структуру.
Это побудило автора статьи провести эксперимент, чтобы выяснить, насколько хорошо эстонцы могут понимать украинский язык через русский. Участники эксперимента были разделены на три группы: участники из эстоноговорящих семей, которые учили русский в школе или университете; участники с русским как первым языком и эстонским как вторым; билингвы из русских семей, начавшие учить эстонский в раннем возрасте (ранние билингвы). Никто из участников ранее не изучал украинский язык.
В ходе эксперимента им были предложены три украинских текста с заданиями: определить отдельные слова и ответить на вопросы по содержанию текста. Результаты показали, что участники с русским как первым языком поняли 81,4% слов и 90,6% текста. Ранние билингвы справились с 84,2% слов и 93,5% текста. Эстоноговорящие участники, которые учили русский в школе или университете, поняли 66,3% слов и 85% текста.
Этот эксперимент наглядно показал, что можно понимать иностранный язык даже без его предварительного изучения или контактов с этим языком, если он принадлежит к той языковой семье, что и уже выученный язык.
Что влияет?
Мотивация, частота использования языка, опыт изучения других языков, знания языковых систем, отношение к языку, индивидуальные особенности человека и общие знания влияют на понимание украинского языка.
Также помимо таких лингвистических факторов, как сходство структуры языков и уровень владения русским, на понимание украинского языка влияет ряд нелингвистических факторов. Например, участники с четко выраженной мотивацией добились лучших результатов в понимании украинского языка, даже если их знание русского были невелики. Участники, часто использующие русский, тоже справились с заданием лучше. По словам одного из них, именно частое использование русского на работе помогло понять незнакомый украинский текст, хотя дома он использует в основном эстонский.
Следует отметить, что знание русского языка может как помогать, так и мешать изучению украинского. Ошибки возможны, например, из-за так называемых «ложных друзей переводчика», например: чоловік (мужчина) в украинском и человек в русском. Но в целом, знание русского значительно облегчает изучение украинского, открывая новые возможности для понимания и общения.
Как было упомянуто выше, опыт изучения других языков тоже способствует лучшему пониманию, даже если эти языки не имеют отношения к украинскому. Человек уже знает, как находить сходства, понимает, как работает языковая система, и это, несомненно, способствует успешному изучению новых языков.
Участник эксперимента, ранее изучавший финский язык, отмечает, что обнаружение сходств между эстонским и финским языками помогло ему найти аналогии между русским и украинским. Такие навыки, как умение определить часть речи, также способствуют восприятию общего содержания текста без понимания отдельных слов. Один из участников поясняет: «Моя основная стратегия заключалась в том, чтобы определить, к какой части речи принадлежит слово, используя мои лингвистические знания и контекст. Затем я приступил к определениям значения слов».
Результаты также показывают, что во время эксперимента участники начинают осваивать язык, неосознанно запоминая слова и совершенствуя навыки языкового анализа. «Если я прочитаю еще несколько текстов на украинском языке, я смогу прекрасно понимать этот язык», - отмечает один из участников.
Что идет на пользу при изучении
Знание русского помогает также значительно быстрее начать общаться на украинском языке, что крайне важно при изучении языка. На курсах украинского языка в Тартуском университете мы заметили, что студенты, владеющие русским, легче справляются с коммуникативными заданиями и быстрее адаптируются к новому языку.
Как показывает этот эксперимент и опыт восприятия новых языков через призму уже знакомых им близкородственных, студенты способны найти сходства между языками и использовать их себе на пользу.
Наргиз Маммадзада, студентка третьего курса бакалавриата Тартуского университета, так прокомментировала свой опыт изучения украинского языка: «Обучаясь украинскому, наряду с новой для меня грамматикой и приобретенным словарным запасом, я получила бесценные знания о самой стране, ее истории и ее людях. В дальнейшем я смогла общаться с украинцами на их родном языке, став ближе к их культуре я нашла много новых интересных знакомств. Я, без всяких сомнений, хотела бы посоветовать каждому заняться изучением украинского языка. Ведь этот язык не только расширит ваши языковые способности, но и откроет для вас богатую украинскую культуру и подарит много новых удивительных знакомств!».
Украинский можно выучить даже без предварительного знания других славянских языков.
Это успешно доказали наши студенты, продемонстрировав отличные способности к его усвоению. Студенты, владеющие хотя бы на базовом уровне несколькими языками, легче замечают сходства между новым и ранее изученными языками, даже без помощи преподавателя. Следовательно, изучение очередного иностранного языка обычно не вызывает у них таких трудностей, как у тех, кто ранее уделял мало внимания изучению иностранных языков.
Коди Ствиенс, студент первого курса магистратуры из США, отметил: «Я начал преподавать английский в 2022 году в эстонской школе, и многие из моих учеников были украинцами. Учитывая мой интерес к изучению языков и желание лучше общаться со своими учениками, я записался на курсы украинского языка при Тартуском университете. Этот опыт оказался очень полезным. Поначалу мне было немного сложно, так как я никогда не учил славянские языки. Но это не помешало мне закончить курс успешно. Я бы очень рекомендовал всем посещать курсы украинского языка, так как вы можете открыть для себя новых друзей, новую культуру и весело провести время, открывая для себя все это на новом языке».
Мы тоже рекомендуем изучать украинский язык. Чем больше языков человек знает, тем лучше работает его мозг, тем легче узнавать новые языки, тем больше разных миров и культур будет для него открыто. Учить украинский язык можно и самостоятельно, и на языковых курсах, но главное, чтобы процесс был для вас увлекательным, и тогда все сложности будут вам по плечу.