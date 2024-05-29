В седьмом выпуске криминального подкаста Rus.Postimees «Кто живет на соседней улице?» ведущие София Солдатенко и Екатерина Чернова расскажут о первой (и последней) смертной казни, которая произошла в Эстонской Республике в толстых стенах Батарейной тюрьмы.
Расстреляли и тайно повезли хоронить: как в Эстонии казнили 26-летнего смертника и отправили его на «бандитское кладбище» (2)
«Решение окончательное, обжалованию или опротестованию не подлежит», - объявил в июне 1990 года судья Рейн Кивилоо страшный приговор. Расстрел ожидал 26-летнего молодого человека Рейна Орусте. Всего за полтора года он совершил 18 ограблений и убил трех человек крайне жестоким способом.
У всех, кто был приговорен к высшей мере в советское время, был призрачный луч надежды. Со смертниками обычно играли до конца. О том, что помилования он не дождется, заключенному сообщали непосредственно перед тем, как привести в исполнение приговор в соседнем помещении.
Для расстрела Орусте отправили в Ленинград. Но в итоге ожидание исполнения приговора затянулось и уже в 1991 году Эстония, которая только восстановила независимость, вдруг оказалась перед непростым выбором. Дело в том, что из Ленинграда поступила телеграмма, в которой сообщили, что в России граждан других стран больше расстреливать не будут, и Эстония должна разобраться с этим сама.
Российские власти предупредили эстонцев: «Приезжайте и забирайте Орусте или мы откроем дверь и пусть идет». Таким образом, Эстонии не оставалось ничего другого, как везти жестокого убийцу на родину через нарвский мост. После этого в Батарейной тюрьме начались приготовления к казни.
Эстонии не оставалось ничего другого, как везти жестокого убийцу на родину через нарвский мост
Для Орусте в предбаннике камеры, где и должна была пройти казнь, соорудили специальный помост. Когда четыре офицера втолкнули приговоренного к расстрелу в помещение, его почему-то решили повалить на пол: по словам прокурора Феликса Сааревета, который должен был зачитать приговор перед расстрелом, для чего это сделали, он так и не понял. Затем началась неразбериха.
О том, как Орусте из скромного мальчика превратился в безжалостного убийцу, почему он был уверен, что избежит расстрела, как проходила казнь и тайные похороны на «бандитском кладбище», слушайте в седьмом выпуске подкаста «Кто живет на соседней улице?».
Расскажите нам о том, что случалось с вами
Также в выпуске мы зачитаем и обсудим очередной рассказ человека, который слушает наш подкаст: как в 70-х в Таллинне на женщину набросился мужчина с ножом и как ей удалось добраться до дома в целости и сохранности.
Нас интересуют не только преступления, прогремевшие на всю страну, но и мало кому известные, поэтому если вы хотите поделиться чем-то, - страшным или забавным - произошедшим с вами, напишите нам об этом на адрес sofija.soldatenko@postimees.ee, в «теме сообщения» укажите «История для подкаста». Лучшие рассказы мы зачитаем и обсудим в следующих выпусках.
Выпуск подготовлен на основе материалов: публикации в СМИ.
Озвучивали: Ева Ойжинская, Даниэль Гилман и Сергей Метлев.
Подкаст портала rus.postimees.ee «Кто живет на соседней улице?» два раза в месяц знакомит слушателей с историями громких преступлений, которые происходили в Эстонии. Соседи, знакомые и коллеги зачастую описывают даже самых жестоких преступников как положительных, скромных, спокойных и приятных в общении людей, которые ничем не выдавали своей истинной натуры. А знаете ли вы, кто на самом деле живет по соседству с вами?
Помощь рядом
Если жизнь и здоровье - ваши или окружающих вас людей - находятся в опасности или есть основания считать, что может произойти что-то плохое, немедленно звоните по номеру 112.
Другие полезные телефоны помощи:
- Телефон доверия «Линия жизни» 6558 088 (на эстонском языке), 655 5688 (на русском языке) (ежедневно с 19 до 7.00) - экстренная психологическая помощь людям, находящимся в кризисной ситуации, депрессии, испытывающих чувство одиночества, горя, подвергающихся насилию, испытывающих различные семейные, социальные трудности или готовых на самоубийство.
- Телефон кризисной помощи жертвам 116 006 (круглосуточно) - широкий спектр поддержки людям, которые подверглись жестокому, пренебрежительному или плохому обращению. Оказывается поддержка при физическом, психологическом, сексуальном и экономическом насилии, а также при несчастных случаях и преступлениях. Кроме того, предлагаются психологическое консультирование и возможность ходатайствовать о компенсации помощи жертвам.
- Помощь детям 116 111 - это услуга, предназначенная для того, чтобы дать совет, выслушать и помочь. Специалисты по оказанию помощи детям помогают по телефону и в онлайн-чате и подсказывают, как решить проблему. Звонить можно по всей Эстонии круглосуточно. Звонок для звонящего бесплатный, и можно звонить с мобильного телефона, даже если разговорное время закончилось. Попросить совета можно на эстонском, русском или английском языках.
- НКО «Taллиннский женский кризисный центр» 5396 9834 - это место, где можно найти поддержку, понимание и помощь. Предоставляется первичная консультация для оценки ситуации, психологическая и юридическая консультация и при необходимости жилье на период кризиса.
- Телефон отказа от насилия 660 6077 - телефон поддержки предназначен для мужчин и женщин, которые хотят отказаться от насилия и изменить свое поведение на более безопасное. Родственники, которые хотят поддержать тех, кто отказывается от насилия, также могут звонить по этому номеру.
- Инфолиния по предупреждению и оказанию помощи жертвам торговли людьми 660 7320 - если вас принуждают выполнять работу против вашей воли или заниматься проституцией, если договоренности нарушаются, у вас отобрали документы, обращайтесь за помощью к консультантам линии по предотвращению торговли людьми.