«Решение окончательное, обжалованию или опротестованию не подлежит», - объявил в июне 1990 года судья Рейн Кивилоо страшный приговор. Расстрел ожидал 26-летнего молодого человека Рейна Орусте. Всего за полтора года он совершил 18 ограблений и убил трех человек крайне жестоким способом.

У всех, кто был приговорен к высшей мере в советское время, был призрачный луч надежды. Со смертниками обычно играли до конца. О том, что помилования он не дождется, заключенному сообщали непосредственно перед тем, как привести в исполнение приговор в соседнем помещении.

Дело Рейна Орусте. Фото: Surmamõistetu Toimik

Для расстрела Орусте отправили в Ленинград. Но в итоге ожидание исполнения приговора затянулось и уже в 1991 году Эстония, которая только восстановила независимость, вдруг оказалась перед непростым выбором. Дело в том, что из Ленинграда поступила телеграмма, в которой сообщили, что в России граждан других стран больше расстреливать не будут, и Эстония должна разобраться с этим сама.

Российские власти предупредили эстонцев: «Приезжайте и забирайте Орусте или мы откроем дверь и пусть идет». Таким образом, Эстонии не оставалось ничего другого, как везти жестокого убийцу на родину через нарвский мост. После этого в Батарейной тюрьме начались приготовления к казни.

Эстонии не оставалось ничего другого, как везти жестокого убийцу на родину через нарвский мост