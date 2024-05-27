Управление по делам гражданства и миграции Латвии (УГДМ) на данный момент выдало 34 предписания о выезде гражданам России, которые не выполнили требования Закона об иммиграции и не подали никаких документов на получение вида на жительство в Латвии, сообщил министр внутренних дел страны Рихард Козловскис в программе «900 секунд» на канале TV3.
В Латвии более 30 граждан России получили предписание покинуть страну
Контролируя выполнение новых требований Закона об иммиграции, пограничная служба Латвии совершила около 800 физических проверок и получила информацию о том, что почти 600 граждан России покинули Шенгенскую зону. Еще более ста человек не были обнаружены по месту жительства, но также нет информации о том, что они покинули страну, сказал Козловскис.
Он также сообщил, что одно предписание о выезде находится на стадии обжалования.
«На данный момент мы еще не дошли до принудительного выдворения, но, конечно, будем над этим работать. Я допускаю, что в конце концов принудительное выдворение возможно, но я вижу, что люди понимают, что это не шутка и что нормативные требования реальны, поэтому не доводят до того, что их нужно физически выдворять, а ищут способ самим покинуть страну», - сказал Козловскис.
Согласно Закону об иммиграции Латвии, срок действия постоянных ВНЖ граждан России истек в сентябре 2023 года. Для дальнейшего проживания в Латвии они должны были подать заявку на получение статуса постоянного жителя Европейского союза, а для его получения необходимо было предоставить УДГМ подтверждение знаний госязыка на минимальном уровне и наличия финансовых средств.
В последний момент перед вступлением требований в силу в закон были внесены поправки, которые дали гражданам России еще два года на сдачу экзамена по латышскому языку, чтобы продолжать легально проживать в Латвии. Несмотря на эти изменения, с сентября 2023 года граждане России были обязаны получить хотя бы временный ВНЖ. Те из них, кто не предпринял никаких мер для урегулирования своего статуса, с 2 сентября лишились ВНЖ и получили письма с призывами покинуть страну.
3 января истек срок действия ВНЖ у тех российских граждан, на которых распространяются поправки к Закону об иммиграции и которые не подали заявление на получение статуса постоянного жителя Европейского союза до 31 декабря 2023 года. Этот срок распространялся только на тех, кто повторно сдавал экзамен по госязыку до 30 ноября прошлого года.
Если гражданин России не смог успешно сдать экзамен, до 31 декабря 2023 года он должен был подать заявление на получение разрешения на пребывание в Латвии в течение двух лет.
Граждане России, у которых есть уважительные причины не сдавать экзамен по латышскому языку, могли подать документы на получение ВНЖ до 31 марта 2024 года. ВНЖ им будет выдаваться на два года.