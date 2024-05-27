В Латвии более 30 граждан России получили предписание покинуть страну

Контролируя выполнение новых требований Закона об иммиграции, пограничная служба Латвии совершила около 800 физических проверок и получила информацию о том, что почти 600 граждан России покинули Шенгенскую зону. Еще более ста человек не были обнаружены по месту жительства, но также нет информации о том, что они покинули страну, сказал Козловскис.

Он также сообщил, что одно предписание о выезде находится на стадии обжалования.

«На данный момент мы еще не дошли до принудительного выдворения, но, конечно, будем над этим работать. Я допускаю, что в конце концов принудительное выдворение возможно, но я вижу, что люди понимают, что это не шутка и что нормативные требования реальны, поэтому не доводят до того, что их нужно физически выдворять, а ищут способ самим покинуть страну», - сказал Козловскис.

Согласно Закону об иммиграции Латвии, срок действия постоянных ВНЖ граждан России истек в сентябре 2023 года. Для дальнейшего проживания в Латвии они должны были подать заявку на получение статуса постоянного жителя Европейского союза, а для его получения необходимо было предоставить УДГМ подтверждение знаний госязыка на минимальном уровне и наличия финансовых средств.