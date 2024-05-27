Выявлена неисправность Circle K приостановил продажу бензина популярной марки

На выходных на топливораздаточном терминале Circle K произошел сбой в трубопроводе, в результате чего качество топлива 98 на некоторых АЗС Circle K могло пострадать. К настоящему моменту неисправность на терминале устранена.

«Мы хотели бы поблагодарить наших клиентов за то, что они сообщили нам о проблеме, что позволило нам действовать очень быстро и прекратить дальнейшую продажу топлива на этих станциях», - сказал директор по продажам моторного топлива Circle K Eesti Раймо Вахтрик. Он подчеркнул, что цель Circle K - обеспечить безупречное качество продаваемых продуктов.

Поэтому сегодня в качестве меры предосторожности продажа бензина марки 98 milesPLUS была приостановлена на всех заправках сети Circle K, как с магазинами, так и на автоматических. «В течение недели мы проведем дополнительную проверку качества топлива на всех станциях. Мы возобновим продажу 98 milesPLUS на всех тех станциях, где была проведена проверка и анализы в порядке», - пояснил Вахтрик.

Он подчеркнул, что проблема касается только бензина 98, другие виды топлива проблемой не затронуты и безопасны для заправки.

Текущую информацию о приостановке и о возобновлении продажи бензина 98 на станциях обслуживания предприятия можно получить на сайте Circle K www.circlek.ee/uudised.