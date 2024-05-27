Путину предложили снять запрет с «Талибана». Потому что они реальная власть, заявил Лавров

МИД России сейчас сообщил, что Москва направила талибам приглашение принять участие в Петербургском международном экономическом форуме. «Талибан» уже принимал участие в ПМЭФ в 2022 году, когда из-за войны в Украине форум игнорировали западные участники.

Исключение из списка запрещенных организаций - обязательное условие в случае признания талибов легитимной властью в Афганистане, сказал Кабулов.

«Без этого о признании говорить будет преждевременно. Поэтому этот вопрос продолжает прорабатываться. Все соображения доложены высшему руководству России. Ждем принятия решения», - добавил он.

Предложение исключить талибов из списка запрещенных организаций - беспрецедентное в своем роде. «Российская практика по моей памяти не знает прецедентов снятия статуса террористической организации, и закон не дает прямых указаний на возможность решения этой коллизии», - сказал ТАСС адвокат Дмитрий Аграновский.

Он предположил, что Росфинмониторинг сможет исключить «Талибан» из списка только по решению Верховного суда России, поскольку именно этот суд признавал талибов террористической организацией по иску Генпрокуратуры.

«Отмена этого решения возможна по новому иску того же органа в тот же суд в связи с вновь открывшимися обстоятельствами», - пояснил адвокат.

«Талибан» в российском списке запрещенных террористических организаций уже более 20 лет. Три года назад талибы захватили власть в Афганистане после вывода американских войск.

Би-би-си обратила внимание, что государственный телеканал «Россия 1», начиная с марта 2024 года, выпустил несколько хвалебных сюжетов о движении «Талибан» в итоговых воскресных новостях. Причем о том, что «Талибан» признан Россией и рядом других стран террористической организацией, в сюжетах не упоминалось (но это упоминание есть на сайте телеканала).

В репортажах 24 марта, 28 апреля, 19 мая и 26 мая корреспондент «Россия 1» Сергей Зенин рассказывал, как Афганистан изменился к лучшему после ухода американского контингента войск и прихода к власти талибов. Один из репортажей назывался «Талибы навели порядок в Кабуле».

«Я бы никогда не поверил, если бы мне сказали, что я буду абсолютно свободно гулять по улицам Кандагара. Таким дружелюбным для иностранцев Кандагар стал только сейчас», - сказал, в частности, Зенин в сюжете от 19 мая.