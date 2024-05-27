Пн, 27.05.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

Президент Финляндии вручил Анти Пооламетсу орден Льва Финляндии

BNS
Copy
Анти Пооламетс.
Анти Пооламетс. Фото: Margus Ansu

Президент Финляндии Александр Стубб в понедельник вручил председателю парламентской группы Эстония-Финляндия Анти Пооламетсу командорский крест ордена Льва Финляндии первой степени.

Орден Льва Финляндии - одна из трех государственных наград Финляндии, две других - орден Креста Свободы и орден Белой розы. Орден вручается за гражданские и военные заслуги.

Орден Льва Финляндии был учрежден 11 сентября 1942 года. В это время шла Советско-финская война и из-за военной дипломатии возникла необходимость в награде для иностранных граждан. С этой целью был учрежден орден Льва Финляндии, но им также могут награждаться и финские граждан. Существуют семь степеней ордена.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх