Президент Финляндии вручил Анти Пооламетсу орден Льва Финляндии

Орден Льва Финляндии - одна из трех государственных наград Финляндии, две других - орден Креста Свободы и орден Белой розы. Орден вручается за гражданские и военные заслуги.

Орден Льва Финляндии был учрежден 11 сентября 1942 года. В это время шла Советско-финская война и из-за военной дипломатии возникла необходимость в награде для иностранных граждан. С этой целью был учрежден орден Льва Финляндии, но им также могут награждаться и финские граждан. Существуют семь степеней ордена.