РАУЛЬ ЭАМЕТС Европейская экономика похожа на пожилого человека, у которого все болит в разных местах

Перевод: Павел Соболев

В настоящий момент возникло своего рода соревнование в отношении того, кто первым снизит процентные ставки. И в Европе, и в Америке ключевым индикатором является инфляция. Все ждут, когда ее уровень достигнет волшебных двух процентов. Согласно общему представлению, два процента - это такое повышение цен, которое вполне приемлемо в условиях нормально развивающейся экономики.

И в Европе, и в Америке повышение цен шаг за шагом приближалось к этой цели. В апреле инфляция в ЕС составила 2,4 процента, а в США - 3,4 процента, так что все-таки остается еще долгий путь. В то время как в Европе все больше полагают, что первое снижение процентных ставок произойдет в июне, в США первое снижение процентных ставок ожидается не раньше сентября. По крайней мере, так считают аналитики Reuters.

Более низкие процентные ставки должны стимулировать экономику, поскольку цена денег становится дешевле. Это должно стимулировать новые займы для инвестиций, а также снизить процентные выплаты по предыдущим кредитам, если только процентная ставка не будет фиксированной. В то же время еще не все тучи беспокойства рассеялись. Недавно в ЕС была опубликована статистика заработной платы за первый квартал. Это было сделано и в Эстонии.