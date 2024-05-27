Европейская экономика напоминает пожилого человека - немного болит здесь, немного там, некоторые проблемы со здоровьем хронические, некоторые временные. Америка, с другой стороны, кажется довольно молодой и спортивной, особенно если мы посмотрим на темпы ее экономического роста за последнее десятилетие, пишет главный экономист Bigbank Рауль Эаметс.
РАУЛЬ ЭАМЕТС ⟩ Европейская экономика похожа на пожилого человека, у которого все болит в разных местах
Перевод: Павел Соболев
В настоящий момент возникло своего рода соревнование в отношении того, кто первым снизит процентные ставки. И в Европе, и в Америке ключевым индикатором является инфляция. Все ждут, когда ее уровень достигнет волшебных двух процентов. Согласно общему представлению, два процента - это такое повышение цен, которое вполне приемлемо в условиях нормально развивающейся экономики.
И в Европе, и в Америке повышение цен шаг за шагом приближалось к этой цели. В апреле инфляция в ЕС составила 2,4 процента, а в США - 3,4 процента, так что все-таки остается еще долгий путь. В то время как в Европе все больше полагают, что первое снижение процентных ставок произойдет в июне, в США первое снижение процентных ставок ожидается не раньше сентября. По крайней мере, так считают аналитики Reuters.
Более низкие процентные ставки должны стимулировать экономику, поскольку цена денег становится дешевле. Это должно стимулировать новые займы для инвестиций, а также снизить процентные выплаты по предыдущим кредитам, если только процентная ставка не будет фиксированной. В то же время еще не все тучи беспокойства рассеялись. Недавно в ЕС была опубликована статистика заработной платы за первый квартал. Это было сделано и в Эстонии.
Средняя брутто-зарплата в Эстонии в первом квартале выросла на 8,8 процента в годовом исчислении, достигнув почти 1900 евро в месяц. Столь высокие темпы роста заработной платы не могут быть большим сюрпризом, поскольку в прошлом году цены выросли более чем на 9 процентов, с работодателями были согласованы более высокие заработные платы на этот год, и они начали выплачиваться в начале года.
Вопрос в том, насколько большим будет это повышение заработной платы в конечном итоге, если мы посмотрим на весь год. Банк Эстонии предполагает, что рост заработной платы в 2024 году составит 6,6 процента, а Минфин предрекает 6 процентов. Несомненно, реальные доходы людей вырастут, поскольку рост цен не будет таким большим, как рост заработной платы. В то же время рост доходов, в свою очередь, оказывает определенное влияние на цены, поскольку деньги возвращаются в экономику через потребление.
Подобные беспокойства существуют и в Европе. Средний рост заработной платы в ЕС составил 4,7 процента в первом квартале, чуть ниже он в еврозоне - 4,5 процента. Стабильный рост производительности на один процент и рост цен на два процента могут сопровождаться ростом заработной платы порядка трех процентов. Это будет так называемый нормальный рост заработной платы, если только производительность не будет расти быстрее. Текущий рост заработной платы в Европе происходит быстрее, поэтому нельзя исключать положительное влияние на инфляцию.
Рост производительности мог бы быть намного быстрее, но это одна из самых болезненных проблем для европейской экономики. Если вы посмотрите на последние 20 лет, рост производительности труда в США был почти в два раза быстрее, чем в Европе. Есть проблемы в нескольких сферах: от дигитализации производства, инноваций, внедрения искусственного интеллекта до чрезмерного регулирования и медлительности процессов принятия решений.
Рынок труда и экономика США в целом гораздо более гибки, чем экономика ЕС. Если говорить о чрезмерном регулировании, то в настоящее время разрабатывается свод правил искусственного интеллекта, который, по всей вероятности, сделает внедрение ChatGPT и подобных творческих программ искусственного интеллекта скорее трудным, чем простым. По крайней мере, предыдущий опыт работы со всеми видами регулирования позволяет предположить это.
Экономика ЕС сталкивается с серьезными проблемами, которые требуют огромных инвестиций. Будь то запланированная зеленая революция или дигитализация уже упомянутой отрасли. Кроме того, мы видим, что свободная торговля в ее привычном виде уже не работает. И США, и Китай очень поддерживают свои отечественные компании, будь то в развитии «зеленых» технологий или в автомобильной промышленности.
Если Европа хочет оставаться конкурентоспособной, ей необходимо проводить промышленную политику в аналогичных масштабах, а для этого ей также нужно много денег. И, наконец, нельзя забывать о поддержке Украины, необходимости расходов на оборону и развитии собственной оборонной промышленности. Откуда же старый человек найдет на все это деньги?