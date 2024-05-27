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НАПЛЕВАЛИ Вырубка уничтожила большую часть ареала эстонской орхидеи

Маргус Мартин
, журналист
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После расчистки кустарника лесными машинами под линиями электропередачи все, что по размеру не дотягивало до бревна, т. е. тонкомерное бревно и кусты, осталось валяться по обе стороны коридора ЛЭП вдоль края леса, прямо на месте произрастания редкой орхидеи.
После расчистки кустарника лесными машинами под линиями электропередачи все, что по размеру не дотягивало до бревна, т. е. тонкомерное бревно и кусты, осталось валяться по обе стороны коридора ЛЭП вдоль края леса, прямо на месте произрастания редкой орхидеи. Фото: Tarmo Pikner

Во время лесозаготовок на Сааремаа большая часть площади произрастания уникального во всем мире вида растений – пальчатокоренника эзельского, относящегося ко второй категории защиты, была раздавлена ​​колесами харвестеров и лесовозов.

По предварительной информации, губительными для орхидей стали колеи, образовавшиеся при вырубке леса и складировании срубленной древесины в местах, где это запрещено. «Все раздавлено, и образовались глубокие борозды», – сказал исследующий орхидеи ученый Тармо Пикнер, который двадцать лет назад открыл этот вид растения и дал ему название.

Большая часть территории произрастания была уничтожена и маловероятно, что цветы там снова вырастут.

Ученый-орхидеолог Тармо Пикнер

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