НАПЛЕВАЛИ Вырубка уничтожила большую часть ареала эстонской орхидеи

По предварительной информации, губительными для орхидей стали колеи, образовавшиеся при вырубке леса и складировании срубленной древесины в местах, где это запрещено. «Все раздавлено, и образовались глубокие борозды», – сказал исследующий орхидеи ученый Тармо Пикнер, который двадцать лет назад открыл этот вид растения и дал ему название.