Во время лесозаготовок на Сааремаа большая часть площади произрастания уникального во всем мире вида растений – пальчатокоренника эзельского, относящегося ко второй категории защиты, была раздавлена колесами харвестеров и лесовозов.
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НАПЛЕВАЛИ ⟩ Вырубка уничтожила большую часть ареала эстонской орхидеи
По предварительной информации, губительными для орхидей стали колеи, образовавшиеся при вырубке леса и складировании срубленной древесины в местах, где это запрещено. «Все раздавлено, и образовались глубокие борозды», – сказал исследующий орхидеи ученый Тармо Пикнер, который двадцать лет назад открыл этот вид растения и дал ему название.