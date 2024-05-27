В воскресенье в Пайдеском искусственном озере утонул пожилой человек.
В Пайдеском искусственном озере утонул пожилой мужчина
Вчера, 26 мая, в 14:45 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что у берега Пайдеского искусственного озера в воде находится человек, который не двигается. Два добровольца вытащили его из воды и начали реанимировать.
Представитель полиции Леэни Альмосен сообщила, что на месте происшествия работали бригады скорой помощи и полиция.
Как только медики прибыли на место, то сразу приступили к реанимации, но, к сожалению, безуспешно. Причину смерти 72-летнего мужчины установит вскрытие.