Продолжается сокращение объемов строительства

Строительные предприятия построили в целом на 707 миллионов евро, из них зданий построено на 491 миллион евро и сооружений - на 216 миллионов евро. По сравнению с первым кварталом 2023 года зданий было построено почти на одну пятую меньше, а сооружений (дорог, мостов, портов, магистральных трубопроводов, линий связи и электропередач, спортивных площадок) - на один процент больше.

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Мерике Синисаар, на местный строительный рынок больше всего повлияло сокращение объемов строительства зданий. «Объем строительства зданий уменьшается уже начиная со второго квартала 2022 года», - уточнила Синисаар.

Согласно данным регистра строений, было выдано 1764 разрешения на эксплуатацию новых жилых помещений, что на 21 процент меньше, чем годом ранее. Большая часть новых жилых помещений находится в многоквартирных домах, из которых самым популярным типом является 3-5-этажный многоквартирный дом.

Большая часть нового жилья находится в Таллинне, далее следуют близлежащие к столице волости и Тартуский уезд.

«Спрос на новые жилые помещения по-прежнему снижается. Разрешение на строительство было выдано на постройку 1077 жилых помещений, что примерно на одну пятую (19 процентов) меньше, чем годом ранее. По-прежнему самым предпочитаемым типом жилья был многоквартирный дом», - рассказала Синисаар.

Разрешение на эксплуатацию получили также 260 нежилых помещений с полезной площадью 171100 квадратных метров. Больше всего прибавилось новых офисных, промышленных и складских площадей. В сравнении с прошлым годом уменьшились как площадь разрешенных к эксплуатации нежилых помещений, так и объем их строительства.