В понедельник, 27 мая, в возрасте 70 лет ушла из жизни режиссер Ольга Кяо, долгое время работавшая на Эстонском телевидении, сообщает Rus.ERR.
Умерла режиссер Ольга Кяо
Ольга Кяо начала работу на Эстонском телевидении в 1983 году. Более чем за сорок лет, отданных телевидению, она была режиссером и продюсером десятков проектов и передач.
В последние годы Ольга Кяо была исполнительным продюсером и режиссером выходящих на канале ETV+ передач «Нарвская студия: Народу важно», «Инсайт», «Интервью недели», «Своя правда», «Горизонт», «Актуальная камера+», а также ряда спецпроектов.