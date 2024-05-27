Пн, 27.05.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

Умерла режиссер Ольга Кяо

Rus.Postimees
Copy
Свеча. Снимок иллюстративный.
Свеча. Снимок иллюстративный. Фото: M.i.c.c.a/Shutterstock

В понедельник, 27 мая, в возрасте 70 лет ушла из жизни режиссер Ольга Кяо, долгое время работавшая на Эстонском телевидении, сообщает Rus.ERR.

Ольга Кяо начала работу на Эстонском телевидении в 1983 году. Более чем за сорок лет, отданных телевидению, она была режиссером и продюсером десятков проектов и передач.

В последние годы Ольга Кяо была исполнительным продюсером и режиссером выходящих на канале ETV+ передач «Нарвская студия: Народу важно», «Инсайт», «Интервью недели», «Своя правда», «Горизонт», «Актуальная камера+», а также ряда спецпроектов.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх