Логистическая компания: в жару может портиться содержимое посылок в автоматах

«При заказе посылок важно учитывать температуру хранения заказанного товара. Многое из повседневной продукции требует правильного хранения в теплое время года, в противном случае она может испортиться или пострадать», - сказала директор по маркетингу, клиентскому опыту и клиентскому обслуживанию Smartpost в Балтии Анника Парм.

Если максимальная температура хранения составляет 25 градусов, а на улице - 20 градусов, в посылочном автомате температура может подняться гораздо выше. «Можно провести параллель с привлекшим сильное внимание общественности быстрым ростом температуры в стоящем автомобиле, припаркованном на солнце. В подобной ситуации температура даже за короткое время может подняться невероятно высоко, поэтому разумнее отдать предпочтение расположенному в помещении посылочному автомату или заказать доставку курьером, который доставит заказ в соответствии с требованиями», - сказала Парм.