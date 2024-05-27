В теплую летнюю погоду качество чувствительных к температуре продуктов может пострадать в нагревшихся на солнце посылочных автоматах. Слишком высокая температура может повредить косметическим средствам, продуктам питания, технике и лекарствам, предупреждает логистическая компания Smartpost.
Логистическая компания: в жару может портиться содержимое посылок в автоматах
«При заказе посылок важно учитывать температуру хранения заказанного товара. Многое из повседневной продукции требует правильного хранения в теплое время года, в противном случае она может испортиться или пострадать», - сказала директор по маркетингу, клиентскому опыту и клиентскому обслуживанию Smartpost в Балтии Анника Парм.
По словам Парм, особое внимание стоит уделять разнообразной косметической продукции и продуктам питания, но также, например, лекарствам, пищевым добавкам, бытовой химии, аэрозолям и технике.
Если максимальная температура хранения составляет 25 градусов, а на улице - 20 градусов, в посылочном автомате температура может подняться гораздо выше. «Можно провести параллель с привлекшим сильное внимание общественности быстрым ростом температуры в стоящем автомобиле, припаркованном на солнце. В подобной ситуации температура даже за короткое время может подняться невероятно высоко, поэтому разумнее отдать предпочтение расположенному в помещении посылочному автомату или заказать доставку курьером, который доставит заказ в соответствии с требованиями», - сказала Парм.