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Лаури Лаатс: действия правительства лишь усугубляют ситуацию с бедностью

rus.postimees.ee
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Центрист Лаури Лаатс.
Центрист Лаури Лаатс. Фото: Konstantin Sednev

Нынешнее правительство не сделало ничего для того, чтобы сократить неравенство в обществе, напротив, принятые и планируемые решения лишь усугубят бедность, сказал председатель парламентской фракции центристов Лаури Лаатс, комментируя доклад министра социальных дел Сигне Рийсало на тему реализации долгосрочной стратегии развития «Эстония 2035».

«В условиях продолжающегося более двух лет экономического спада люди ждут от правительства поддержки, однако вместо этого оно повышает налоговую нагрузку, что приводит к росту неравенства и негативно сказывается на материальном положении людей. Граница относительной бедности росла намного быстрее, чем пенсия по старости, вместо того, чтобы продолжить реализовывать инициативу центристов - повышать базовую часть пенсии, реформисты собираются взимать с пенсионеров налоги. Напомню, что в 2022 году граница относительной бедности выросла на 7,8%, и по-прежнему в наиболее уязвимом положении находятся одинокие пенсионеры в возрасте от 65 лет», - сказал Лаатс.

Лаатс отметил, что правительство уделяет недостаточно внимания укреплению чувства уверенности семей в завтрашнем дне и, среди прочего, повышению рождаемости.

«В 2022 году в Эстонии родилось 11 646 детей, а в прошлом году – 10 761 ребенок, это самые низкие показатели начиная с 1919 года. Это серьезная угроза для сохранения эстонцев как коренной нации. Правительство лишь констатирует печальную статистику, но не предпринимает необходимых шагов для улучшения ситуации. Вероятно, мы увидим снижение естественного прироста и в этом году, так как сокращение семейных пособий, введение автомобильного налога и выгодная лишь богатым реформа подоходного налога только усиливают неуверенность и недоверие к правительству», - подчеркнул Лаатс.

По словам заместителя председателя Центристской партии, ближайшее будущее не сулит ничего хорошего для социальной сферы, так как, согласно текущей информации, сокращения государственного бюджета не обойдут стороной и Министерство социальных дел.

«Неужели будут сокращены пособия, опорные услуги или заморожены пенсии? Социальная сфера годами испытывала хроническую нехватку средств, и для мотивации работников здравоохранения и сокращения очередей на лечение нужно направить туда дополнительные деньги. Вместо сокращений следует в первую очередь отменить налоговую реформу Партии реформ, которая обойдется налогоплательщикам 550 миллионов евро в год, и ввести временный налог на прибыль банков», - сказал Лаатс.

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