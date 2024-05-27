Лаури Лаатс: действия правительства лишь усугубляют ситуацию с бедностью

«В условиях продолжающегося более двух лет экономического спада люди ждут от правительства поддержки, однако вместо этого оно повышает налоговую нагрузку, что приводит к росту неравенства и негативно сказывается на материальном положении людей. Граница относительной бедности росла намного быстрее, чем пенсия по старости, вместо того, чтобы продолжить реализовывать инициативу центристов - повышать базовую часть пенсии, реформисты собираются взимать с пенсионеров налоги. Напомню, что в 2022 году граница относительной бедности выросла на 7,8%, и по-прежнему в наиболее уязвимом положении находятся одинокие пенсионеры в возрасте от 65 лет», - сказал Лаатс.

Лаатс отметил, что правительство уделяет недостаточно внимания укреплению чувства уверенности семей в завтрашнем дне и, среди прочего, повышению рождаемости.

«В 2022 году в Эстонии родилось 11 646 детей, а в прошлом году – 10 761 ребенок, это самые низкие показатели начиная с 1919 года. Это серьезная угроза для сохранения эстонцев как коренной нации. Правительство лишь констатирует печальную статистику, но не предпринимает необходимых шагов для улучшения ситуации. Вероятно, мы увидим снижение естественного прироста и в этом году, так как сокращение семейных пособий, введение автомобильного налога и выгодная лишь богатым реформа подоходного налога только усиливают неуверенность и недоверие к правительству», - подчеркнул Лаатс.

По словам заместителя председателя Центристской партии, ближайшее будущее не сулит ничего хорошего для социальной сферы, так как, согласно текущей информации, сокращения государственного бюджета не обойдут стороной и Министерство социальных дел.

«Неужели будут сокращены пособия, опорные услуги или заморожены пенсии? Социальная сфера годами испытывала хроническую нехватку средств, и для мотивации работников здравоохранения и сокращения очередей на лечение нужно направить туда дополнительные деньги. Вместо сокращений следует в первую очередь отменить налоговую реформу Партии реформ, которая обойдется налогоплательщикам 550 миллионов евро в год, и ввести временный налог на прибыль банков», - сказал Лаатс.