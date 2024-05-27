Горстка эстонских пограничников наблюдала, как россияне крадут буи

Генеральный директор Департамента полиции и погранохраны (PPA) Эгерт Беличев сообщил в четверг, что погранохрана приняла решение не вмешиваться физически, чтобы не допустить обострения ситуации, в соответствии с действующими инструкциями. Даже если бы погранохрана хотела силой помешать снятию буев, соотношение сил было бы не в пользу эстонцев, ведь на момент инцидента убравших буи российских пограничников было в несколько раз больше.