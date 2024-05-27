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Горстка эстонских пограничников наблюдала, как россияне крадут буи

Андрес Эйнманн
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Российские пограничники извлекают эстонские пограничные буи из реки Наровы 23 мая.
Российские пограничники извлекают эстонские пограничные буи из реки Наровы 23 мая. Фото: Politsei- ja piirivalveamet

Насколько известно Postimees, на западном берегу реки Наровы в четверг вечером небольшое количество эстонских пограничников наблюдали за кражей буев российскими пограничниками.

Генеральный директор Департамента полиции и погранохраны (PPA) Эгерт Беличев сообщил в четверг, что погранохрана приняла решение не вмешиваться физически, чтобы не допустить обострения ситуации, в соответствии с действующими инструкциями. Даже если бы погранохрана хотела силой помешать снятию буев, соотношение сил было бы не в пользу эстонцев, ведь на момент инцидента убравших буи российских пограничников было в несколько раз больше.

По словам эксперта по безопасности Меэлиса Ойдсалу, усиление давления на восточную границу в последние годы и большая угроза проникновения мигрантов, чем раньше, требуют, чтобы в PPA пересмотрели свою нынешнюю концепцию охраны и обороны границы.

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