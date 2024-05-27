Водители Bolt недовольны уровнем цен: «Даже сборщик бутылок может позволить себе такси!»

«По сути, более низкая цена образовалась за счет кошельков водителей», – возмутился один из таксистов. «Даже сборщик бутылок может позволить себе заказать Bolt за 2,5 евро, и ему не нужно носить тару в руках», – добавил другой водитель.

Руководитель службы вождения Bolt Оскар Рыым отметил, что партнерами Bolt являются тысячи водителей, многие из которых довольны как гибким графиком работы, так и заработком: «Этой весной число новых зарегистрированных увеличилось на сорок процентов».

Рыым не стал называть конкретные цифры зарплат водителей – оплата зависит, в том числе, от времени суток, дня недели и так далее: «Если взять, например, вечер пятницы и утро вторника, то цифры могут отличаться в два раза».

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