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ГАЛЕРЕЯ Микрорайон Таллинна отметил столетие на широкую ногу: тысячи людей пришли насладиться концертной программой

, летний репортер
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Микрорайон Меривялья на выходных отпраздновал свое столетие. Тысячи людей пришли в парк Меривялья, чтобы целый день наслаждаться концертной программой. Смотрите в галерее, что там творилось!

В субботу, 25 мая, парк Меривялья, одно из самых любимых мест жителей Таллинна, был заполнен тысячами людей, которые пришли насладиться прекрасной летней погодой, хорошей музыкой и аппетитной едой.

В сотрудничестве с районом Пирита была составлена концертная ​​программа, в которой приняли участие любимые артисты, являющиеся нынешними или бывшими жителями микрорайона Меривялья: Реэт Линна, Тоомас Уйбо, Эвелин Самуэль-Рандвере и Йохан Рандвере, Уку Сувисте, Калле Сепп и диджей Бетти Лаас.

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