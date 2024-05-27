Микрорайон Меривялья на выходных отпраздновал свое столетие. Тысячи людей пришли в парк Меривялья, чтобы целый день наслаждаться концертной программой. Смотрите в галерее, что там творилось!
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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Микрорайон Таллинна отметил столетие на широкую ногу: тысячи людей пришли насладиться концертной программой
В субботу, 25 мая, парк Меривялья, одно из самых любимых мест жителей Таллинна, был заполнен тысячами людей, которые пришли насладиться прекрасной летней погодой, хорошей музыкой и аппетитной едой.