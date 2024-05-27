Какой погоды ждать жителям Эстонии в июне и июле? Синоптик и колдунья удивили своими прогнозами

«За последние несколько дней здесь, в моем районе, не выпало ни одной капли дождя, а в семи километрах от Таллинна лило как из ведра», - отметил Сайдла. Также, по его данным, на выходных в Кохила проливной дождь привел к затоплению в магазине Coop, расположенном в самом центре поселка. Кроме того, приличный дождь наблюдался к западу от Кохила. «Машины, направлявшиеся из Ляэнемаа в сторону поселка Ристи, не могли двигаться. Если там льет, то льет мощно, не по две капли», - сказал он.