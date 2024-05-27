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Какой погоды ждать жителям Эстонии в июне и июле? Синоптик и колдунья удивили своими прогнозами

Маргус Мартин
, журналист
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Жители Таллинна прячутся от жары.
Жители Таллинна прячутся от жары. Фото: Konstantin Sednev

На этой неделе ожидается погода, характерная для середины лета, но приближающийся июнь покажет свое переменчивое настроение. По словам эстонского синоптика, лето проявит себя во всей красе только в июле.

Нельзя предвидеть никаких резких изменений погоды до смены фазы луны в начале июня, заявил синоптик из Рапламаа Арво Сайдла (72). По его словам, не стоит ждать перемен до следующей среды, когда жара немного спадет. 

«За последние несколько дней здесь, в моем районе, не выпало ни одной капли дождя, а в семи километрах от Таллинна лило как из ведра», - отметил Сайдла. Также, по его данным, на выходных в Кохила проливной дождь привел к затоплению в магазине Coop, расположенном в самом центре поселка. Кроме того, приличный дождь наблюдался к западу от Кохила. «Машины, направлявшиеся из Ляэнемаа в сторону поселка Ристи, не могли двигаться. Если там льет, то льет мощно, не по две капли», - сказал он.

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