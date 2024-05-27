На этой неделе ожидается погода, характерная для середины лета, но приближающийся июнь покажет свое переменчивое настроение. По словам эстонского синоптика, лето проявит себя во всей красе только в июле.
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Какой погоды ждать жителям Эстонии в июне и июле? Синоптик и колдунья удивили своими прогнозами
Нельзя предвидеть никаких резких изменений погоды до смены фазы луны в начале июня, заявил синоптик из Рапламаа Арво Сайдла (72). По его словам, не стоит ждать перемен до следующей среды, когда жара немного спадет.