Глава МИД Эстонии сделал для союзников обзор действий России на реке Нарве

Цахкна сказал на встрече, что шаг России, под покровом ночи убравшей пограничные знаки, вписывается в паттерн провоцирующих действий этой страны в широком плане. «Россия сняла пограничные знаки не только с границы Эстонии, но и с границы НАТО и ЕС, - сказал он и добавил, что на нарушение нужно отреагировать. - Гибридная деятельность России становится все более нахальной и агрессивной и мы должны ответить на нее».

На заседании обсудили продолжающуюся всестороннюю поддержку Украины и повышение цены войны для России, в том числе использование доходов от замороженных российских активов в пользу Украины и введение дополнительных санкций для России. «Я жду быстрых решений по этим вопросам», - подчеркнул Цахкна.

Он добавил, что в то же время следует продолжать дискуссии на тему использования активов, поскольку большая часть замороженных государственных активов России на сумму более 300 млрд евро расположена именно в Европе.

Цахкна добавил, что не менее важно двигаться вперед в том, что касается предназначенного для Украины пакета Европейского фонда мира, чтобы помочь Украине боеприпасами и прочим необходимым: «Украинские военные сражаются на фронте не только за свою независимость, но и за безопасность всей Европы, у них недостаточно боеприпасов для того, чтобы обороняться».

Также на заседании обсудили усиление обороноспособности Европы, где ключевую роль играет повышение производительности европейской оборонной промышленности.

По инициативе Цахкна обсудили ситуацию в Грузии, в том числе принятый в парламенте Закон об иноагентах. «Путь, который правительство Грузии выбрало несмотря на противостояние народа, лишает их возможности стать частью ЕС, - сказал он. - Лучшая гарантия демократической Грузии - членство в ЕС. Я искренне надеюсь, что Грузия не повернется спиной к Европе», - подчеркнул министр.

Обсуждая обстановку на Ближнем Востоке, Цахкна сказал, что приветствует усилия ЕС, направленные на мир: «Гуманитарная обстановка в Газе крайне критическая, более половины населения дети, около 1,1 млн населения Газы находятся в группе риска голода. Призываю Израиль сделать все от него зависящее, чтобы необходимая гуманитарная помощь в безопасности достигла нуждающихся».

В начале обсуждения также участвовали министры иностранных дел Египта, ОАЭ, Омана, Иордании и Катара, а также генеральный секретарь Лиги арабских государств.