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Галерея Алар Карис дал торжественный ужин в честь президента Финляндии

Rus.Postimees
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Сегодня в Таллинне в круизном терминале состоялся государственный ужин в честь президента Финляндии Александра Стубба и его супруги Сюзанн Иннес-Стубб.

Как отметил президент Эстонии Алар Карис во время ужина, примечательно и символично, что первый визит главы финского государства - государственный визит в Эстонию. «В этом есть и близость наших двух стран и наших народов, и даже больше - переплетение и геополитическое настоящее», - заявил он.

Напомним, что с 27 по 29 мая президент Финляндии Александр Стубб и его супруга Сюзанн Иннес-Стубб будут находиться по приглашению президента Алара Кариса с государственным визитом в Эстонии.

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