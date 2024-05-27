Галерея Алар Карис дал торжественный ужин в честь президента Финляндии

Как отметил президент Эстонии Алар Карис во время ужина, примечательно и символично, что первый визит главы финского государства - государственный визит в Эстонию. «В этом есть и близость наших двух стран и наших народов, и даже больше - переплетение и геополитическое настоящее», - заявил он.