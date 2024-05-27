Сегодня в Таллинне в круизном терминале состоялся государственный ужин в честь президента Финляндии Александра Стубба и его супруги Сюзанн Иннес-Стубб.
Галерея ⟩ Алар Карис дал торжественный ужин в честь президента Финляндии
Как отметил президент Эстонии Алар Карис во время ужина, примечательно и символично, что первый визит главы финского государства - государственный визит в Эстонию. «В этом есть и близость наших двух стран и наших народов, и даже больше - переплетение и геополитическое настоящее», - заявил он.
Напомним, что с 27 по 29 мая президент Финляндии Александр Стубб и его супруга Сюзанн Иннес-Стубб будут находиться по приглашению президента Алара Кариса с государственным визитом в Эстонии.