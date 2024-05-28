ЕВРОДЕБАТЫ–24 Не зарплаты, а заплаты? Что со свободами ЕС?

В дискуссии примут участие социал-демократ, экс-мэр Нарвы Катри Райк, лидер парламентской фракции центристов Лаури Лаатс и баллотирующая от Партии реформ Мария Юферева-Скуратовски. Следите за эфиром в 14:00!