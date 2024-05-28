Rus.PM продолжает серию предвыборных евродебатов в прямом эфире. Центристы, социал-демократы и реформисты обсудят в студии зарплаты и свободы ЕС.
ЕВРОДЕБАТЫ–24 ⟩ Не зарплаты, а заплаты? Что со свободами ЕС?
В дискуссии примут участие социал-демократ, экс-мэр Нарвы Катри Райк, лидер парламентской фракции центристов Лаури Лаатс и баллотирующая от Партии реформ Мария Юферева-Скуратовски. Следите за эфиром в 14:00!
- Как решать проблемы в экономике?
- Нужны ли Европе новые налоги?
- Что реально изменить в ЕС по части зарплат?
- Грядут ли перемены в зеленой политике ЕС?
- Как утеплить дома, не нарушив евродирективу?
- Свободы ЕС: должны ли меняться принципы?
- Нужно ли Евросоюзу усиление власти Брюсселя?
- Необходимо ли расширяться?