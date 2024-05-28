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Ругались в эфире 40 минут: Лаатс, Юферева-Скуратовски и Райк сцепились по поводу пенсионеров и церкви

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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Rus.PM продолжает серию предвыборных евродебатов в прямом эфире. Центристы, социал-демократы и реформисты обсудили в студии зарплаты и свободы ЕС.

В дискуссии приняли участие социал-демократ, экс-мэр Нарвы Катри Райк, лидер парламентской фракции центристов Лаури Лаатс и баллотирующая от Партии реформ Мария Юферева-Скуратовски

Смотрите дебаты в повторе!

Тема: не зарплаты, а заплаты? Что со свободами ЕС?

  • Как решать проблемы в экономике? 
  • Нужны ли Европе новые налоги?
  • Что реально изменить в ЕС по части зарплат? 
  • Грядут ли перемены в зеленой политике ЕС?
  • Как утеплить дома, не нарушив евродирективу?
  • Свободы ЕС: должны ли меняться принципы?
  • Нужно ли Евросоюзу усиление власти Брюсселя?
  • Необходимо ли расширяться?
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