Что касается пенсионеров, то надо признать, что эстонские пенсии – одни из самых низких в ЕС.

Лаури Лаатс: – А теперь их еще обложат налогами!

Катри Райк: – К счастью, я не член парламента и даже не знаю, что там происходило. Принципиально социал-демократы всё же за повышение пенсий.

Юферева-Скуратовски: – Уточню, что сумма до 776 евро облагаться налогом не будет (с превышающей данный порог суммы пенсионерам нужно будет уплатить налог – прим.ред.). Если пенсии будут повышаться… (то увеличится и облагаемая налогом разница – прим.ред.).

– Что можно изменить на уровне ЕС, чтобы эстонские пенсии росли?

Катри Райк: – Чем быстрее будет развиваться экономика, тем быстрее будут расти пенсии!

Лаури Лаатс: – Тем более несправедливо забирать сейчас у пенсионеров последние деньги!

Юферева-Скуратовски: – Если говорить о протекционизме больших стран, не подпускающих к себе малые страны, то такая проблема есть. А разговоры о повышении конкурентоспособности Европы не должны зависать на уровне декларирования проблемы. Важно реально обеспечить конкурентоспособность!

– Что происходит со свободами в ЕС (видео начинается с 31-й минуты)?