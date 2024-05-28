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Ругались в эфире 40 минут: Лаатс, Юферева-Скуратовски и Райк сцепились по поводу пенсий и церкви (2)

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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  • Катри Райк: в Нарве начинается Европа!
  • Лаури Лаатс: хватит поднимать налоги!
  • Юферева-Скуратовски: свободам ничто не угрожает!

Rus.PM продолжает серию предвыборных евродебатов в прямом эфире. Центристы, социал-демократы и реформисты обсудили в студии зарплаты и свободы ЕС.

В дискуссии приняли участие социал-демократ, экс-мэр Нарвы Катри Райк, лидер парламентской фракции центристов Лаури Лаатс и баллотирующая от Партии реформ Мария Юферева-Скуратовски

Приводим краткую расшифровку начала и конца дискуссии о проблемах в экономике и свободах ЕС. 

– Окажут ли проблемы в экономике влияние на результаты выборов? И как решать эти проблемы?

Лаури Лаатс: – Начну с того, что сегодня – очень печальный день! Плохи дела не только в экономике. Принимающиеся парламентом решения тоже плохие.

– Сегодня мы не обсуждаем внутреннюю политику! Говорим о делах в ЕС…

Лаури Лаатс: – Тем не менее, не могу не отметить, что сегодня Рийгикогу принял закон о налогообложении пенсий. Решение поддержали в числе прочих реформисты и социал-демократы. Это ни к чему хорошему не приведет.

А проблемами экономики давно пора заниматься не только Эстонии, но и всей Европе. Проблем накопилось очень много: это проблемы с конкурентоспособностью, протекционизмом внутри ЕС, да и экономические отношения между странами нуждаются в улучшении.

Например, эстонским компаниям невозможно пробиться в международных тендерах, при покупке недвижимости за рубежом – большие препятствия, нет общих баз данных ЕС. Кроме того, США и Китай намного опережают Европу в развитии экономики.

Катри Райк: – Разумеется, надо укреплять общий рынок ЕС. У больших стран не должно быть больше возможностей в сравнении с маленькими. Это когда Германия залезает в свои глубокие карманы для поддержки собственных фирм.

Что касается пенсионеров, то надо признать, что эстонские пенсии – одни из самых низких в ЕС.

Лаури Лаатс: – А теперь их еще обложат налогами!

Катри Райк: – К счастью, я не член парламента и даже не знаю, что там происходило. Принципиально социал-демократы всё же за повышение пенсий.

Юферева-Скуратовски: – Уточню, что сумма до 776 евро облагаться налогом не будет (с превышающей данный порог суммы пенсионерам нужно будет уплатить налогприм.ред.). Если пенсии будут повышаться… (то увеличится и облагаемая налогом разницаприм.ред.).

– Что можно изменить на уровне ЕС, чтобы эстонские пенсии росли?

Катри Райк: – Чем быстрее будет развиваться экономика, тем быстрее будут расти пенсии!

Лаури Лаатс: – Тем более несправедливо забирать сейчас у пенсионеров последние деньги!

Юферева-Скуратовски: – Если говорить о протекционизме больших стран, не подпускающих к себе малые страны, то такая проблема есть. А разговоры о повышении конкурентоспособности Европы не должны зависать на уровне декларирования проблемы. Важно реально обеспечить конкурентоспособность!

– Что происходит со свободами в ЕС (видео начинается с 31-й минуты)? 

Катри Райк: – Свободы находятся под угрозой из-за войны. Всех нас волнует, что же будет дальше. Не следует забывать, что ЕС был создан через шесть лет после окончания Второй мировой войны, чтобы предотвратить повторение войны: он задумывался именно как экономический союз. Сейчас – та же цель: война должна закончиться победой Украины. Это позволит всем нам вернуться к нормальной жизни и не забывать о свободах. Главная из них – свобода всех людей (свобода движения лиц, товаров, услуг, капитала), свобода мысли, слова, вероисповедания, защита личных данных и т.д. За все эти свободы твердо стоят социал-демократы.

– Нам есть за что бояться?

Юферева-Скуратовски: – Нам есть за что бороться!

Лаури Лаатс: – Нам есть чего бояться!

Катри Райк: – Подчеркну на всякий случай: православную церковь Эстонии никто не закрывает – она останется открытой!

Лаури Лаатс: – Свобода вероисповедания установлена и Конституцией Эстонии, и в базовыми документами ЕС. Но в том, что сейчас творится вокруг церкви, реально нет никакой свободы!

Юферева-Скуратовски: – Свободе вероисповедания ничто не угрожает! Данный вопрос нужно рассматривать в контексте заявлений патриарха Кирилла, объявившего войну против Украины «священной». Отмечу также, что церковь уже подготовила документы по изменению своего устава, из которого будет убрано упоминание Московского Патриархата. Документы переданы в МВД. Теперь церковь ждет ответ из министерства. Она прекрасно понимает всю ситуацию и готова к определенным компромиссам.

Лаури Лаатс: – Социал-демократы зря полезли в это дело. Вы запугиваете людей! Вы хоть понимаете, что речь идет о 150 000 прихожан? Не трогали бы церковь, никаких бы вопросов сейчас вообще не возникло.

Катри Райк: – Причина – в другом, но у нас нет времени углубляться в эту тему. Повторяю, что церковь по-прежнему останется открытой для всех православных людей. Центристы только нагоняют страх и подливают масла в огонь!

Подробнее в повторе!

Тема евродебатов: не зарплаты, а заплаты? Что со свободами ЕС?
Тема евродебатов: не зарплаты, а заплаты? Что со свободами ЕС? Фото: Sander Ilvest
  • Как решать проблемы в экономике? 
  • Нужны ли Европе новые налоги?
  • Что реально изменить в ЕС по части зарплат? 
  • Грядут ли перемены в зеленой политике ЕС?
  • Как утеплить дома, не нарушив евродирективу?
  • Свободы ЕС: должны ли меняться принципы?
  • Нужно ли Евросоюзу усиление власти Брюсселя?
  • Необходимо ли расширяться?
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