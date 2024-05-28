Что касается пенсионеров, то надо признать, что эстонские пенсии – одни из самых низких в ЕС.
Лаури Лаатс: – А теперь их еще обложат налогами!
Катри Райк: – К счастью, я не член парламента и даже не знаю, что там происходило. Принципиально социал-демократы всё же за повышение пенсий.
Юферева-Скуратовски: – Уточню, что сумма до 776 евро облагаться налогом не будет (с превышающей данный порог суммы пенсионерам нужно будет уплатить налог – прим.ред.). Если пенсии будут повышаться… (то увеличится и облагаемая налогом разница – прим.ред.).
– Что можно изменить на уровне ЕС, чтобы эстонские пенсии росли?
Катри Райк: – Чем быстрее будет развиваться экономика, тем быстрее будут расти пенсии!
Лаури Лаатс: – Тем более несправедливо забирать сейчас у пенсионеров последние деньги!
Юферева-Скуратовски: – Если говорить о протекционизме больших стран, не подпускающих к себе малые страны, то такая проблема есть. А разговоры о повышении конкурентоспособности Европы не должны зависать на уровне декларирования проблемы. Важно реально обеспечить конкурентоспособность!
– Что происходит со свободами в ЕС (видео начинается с 31-й минуты)?
Катри Райк: – Свободы находятся под угрозой из-за войны. Всех нас волнует, что же будет дальше. Не следует забывать, что ЕС был создан через шесть лет после окончания Второй мировой войны, чтобы предотвратить повторение войны: он задумывался именно как экономический союз. Сейчас – та же цель: война должна закончиться победой Украины. Это позволит всем нам вернуться к нормальной жизни и не забывать о свободах. Главная из них – свобода всех людей (свобода движения лиц, товаров, услуг, капитала), свобода мысли, слова, вероисповедания, защита личных данных и т.д. За все эти свободы твердо стоят социал-демократы.