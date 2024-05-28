Количество безработных в Эстонии снижается 13-ю неделю подряд. Впервые с сентября прошло года число зарегистрированных безработных опустилось ниже отметки в 50 000 человек, пишет Rus.ERR.
Число зарегистрированных безработных в Эстонии опустилось ниже отметки в 50 000
Уровень зарегистрированной безработицы снизился за неделю с 7,2% до 7,1%.
По уездам наиболее высокий уровень безработицы по-прежнему в Ида-Вирумаа, где он также снизился, но равен 12,6%.
Самый низкий уровень безработицы остается на Хийумаа - 3,6%.