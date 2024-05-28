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Число зарегистрированных безработных в Эстонии опустилось ниже отметки в 50 000

rus.postimees.ee
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Бюро обслуживания Кассы страхования от безработицы в Вильянди.
Бюро обслуживания Кассы страхования от безработицы в Вильянди. Фото: Marko Saarm

Количество безработных в Эстонии снижается 13-ю неделю подряд. Впервые с сентября прошло года число зарегистрированных безработных опустилось ниже отметки в 50 000 человек, пишет Rus.ERR.

Уровень зарегистрированной безработицы снизился за неделю с 7,2% до 7,1%.

По уездам наиболее высокий уровень безработицы по-прежнему в Ида-Вирумаа, где он также снизился, но равен 12,6%.

Самый низкий уровень безработицы остается на Хийумаа - 3,6%.

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