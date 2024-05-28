На минувшей неделе средняя цена электроэнергии в эстонской ценовой зоне на бирже Nord Pool составила 7,26 цента за киловатт-час, пишет Rus.ERR.
На прошлой неделе электричество в Эстонии было в шесть раз дороже, чем в Финляндии
По сравнению c предшествовавшей неделей, когда электричество в среднем стоило 7,02 цента за киловатт-час, биржевой тариф снизился на 2,8%, свидетельствуют данные торговой площадки.
В Латвии и Литве цена на биржевое электричество на минувшей неделе была такой же, как в Эстонии, а в Финляндии более чем в шесть раз ниже - 1,15 цента за киловатт-час.
К указанным ценам для потребителей добавляется налог с оборота.