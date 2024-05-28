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Здание бывшего завода «Балтиец» в Нарве может превратиться в гостиницу

Rus.Postimees
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Здание бывшего завода «Балтиец» в Нарве.
Здание бывшего завода «Балтиец» в Нарве. Фото: Николай Андреев

В центре под новый четырехзвездочный отель планируется использовать девятиэтажное административное здание бывшего завода «Балтиец». Сейчас оно пустует и используется лишь для проведения экскурсий, сообщает Rus.ERR со ссылкой на «Актуальную камеру».

Владелец здания рассчитывает, что под проект отеля будет выделено финансирование из фонда Справедливого перехода, также будет использован банковский кредит и собственные инвестиции.

«Во-первых, у нас будет самый крутой бар на крыше здания. Самый крутой бар в Ида-Вирумаа, так что все юбилеи и все свадьбы будут справляться тут у нас» - сказал владелец зданий на Линда, 2 Алан Калдоя и добавил, что весь центр можно использовать как театральные залы и залы для конференций.

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