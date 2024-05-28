Здание бывшего завода «Балтиец» в Нарве может превратиться в гостиницу

Владелец здания рассчитывает, что под проект отеля будет выделено финансирование из фонда Справедливого перехода, также будет использован банковский кредит и собственные инвестиции.

«Во-первых, у нас будет самый крутой бар на крыше здания. Самый крутой бар в Ида-Вирумаа, так что все юбилеи и все свадьбы будут справляться тут у нас» - сказал владелец зданий на Линда, 2 Алан Калдоя и добавил, что весь центр можно использовать как театральные залы и залы для конференций.