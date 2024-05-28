Нетаньяху назвал удар по Рафаху трагической случайностью и пообещал продолжить войну с ХАМАС

Как сообщают дипломатические источники информагентств, во вторник по инициативе Алжира пройдет экстренное заседание Совета Безопасности ООН.

Израиль начал воскресную атаку на Рафах через несколько часов после того, как ХАМАС нанес первый за несколько месяцев ракетный удар по Тель-Авиву.

Израильские власти заявляли, что в результате воскресного удара в Рафахе были убиты два высокопоставленных боевика ХАМАС - Ясин Рабиа и Халед Нагар.

«Удар был нанесен по законным целям в соответствии с международным правом, с использованием точных боеприпасов и на основе точных разведданных, указывающих на то, что ХАМАС использует этот район», - заявляли военные в воскресенье.

Пожар в лагере в Рафахе Фото: Reuters

Палестинский Красный Полумесяц заявил, что целью удара стали палатки для перемещенных лиц рядом с объектом ООН в Таль аль-Султан, примерно в двух км к северо-западу от центра Рафаха.

На видеозаписях и снимках с места событий был виден сильный пожар, обугленные остатки палаток и автомобилей, а также спасатели и прохожие, которые выносили тела погибших.

Международный комитет Красного Креста сообщил, что в один из его полевых госпиталей шел поток пострадавших, которым требуется помощь в связи с травмами и ожогами.

Организация «Врачи без границ» (MSF) заявила в понедельник, что в одно из ее учреждений после удара поступило не менее 28 погибших, включая женщин и детей, а также 180 пострадавших.