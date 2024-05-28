Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал продолжать войну против группировки ХАМАС на фоне международного осуждения авиаудара по лагерю беженцев в Рафахе, в результате которого погибли десятки палестинцев.
Нетаньяху назвал удар по Рафаху трагической случайностью и пообещал продолжить войну с ХАМАС
По данным подконтрольного ХАМАС Минздрава Газы, погибли по меньшей мере 45 человек, еще сотни получили ожоги, переломы и осколочные ранения.
Выступая в израильском парламенте, Нетаньяху сказал, что удар был «трагической случайностью», но добавил: «Я не намерен заканчивать войну, пока не будут достигнуты все цели».
По его словам, Израиль принимает все возможные меры предосторожности для защиты гражданского населения, а Армия обороны Израиля прилагает усилия, чтобы не причинить вреда тем, кто не вовлечен в конфликт.
«В Рафахе мы эвакуировали миллион непричастных [к боевым действиям] жителей, но, несмотря на наши старания, вчера произошла трагическая случайность», — сказал Нетаньяху в парламенте.
«Мы расследуем этот инцидент и сделаем выводы, потому что такова наша политика», - добавил он.
Израильский удар вызвал осуждение международного сообщества, в том числе со стороны гуманитарных организаций, ООН и ЕС. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Израиль должен уважать решение суда ООН, который обязал прекратить наступление на Рафах.
«Эти операции должны быть прекращены. В Рафахе нет безопасных зон для палестинских гражданских лиц, - написал в соцсети X президент Франции Эммануэль Макрон. - Я призываю к полному соблюдению международного права и немедленному прекращению огня».
Министерство иностранных дел Катара, который является посредником в переговорах Израиля с ХАМАС, предупредило, что случившееся может помешать попыткам возобновить зашедшие в тупик консультации и освободить заложников.
Как сообщают дипломатические источники информагентств, во вторник по инициативе Алжира пройдет экстренное заседание Совета Безопасности ООН.
Израиль начал воскресную атаку на Рафах через несколько часов после того, как ХАМАС нанес первый за несколько месяцев ракетный удар по Тель-Авиву.
Израильские власти заявляли, что в результате воскресного удара в Рафахе были убиты два высокопоставленных боевика ХАМАС - Ясин Рабиа и Халед Нагар.
«Удар был нанесен по законным целям в соответствии с международным правом, с использованием точных боеприпасов и на основе точных разведданных, указывающих на то, что ХАМАС использует этот район», - заявляли военные в воскресенье.
Палестинский Красный Полумесяц заявил, что целью удара стали палатки для перемещенных лиц рядом с объектом ООН в Таль аль-Султан, примерно в двух км к северо-западу от центра Рафаха.
На видеозаписях и снимках с места событий был виден сильный пожар, обугленные остатки палаток и автомобилей, а также спасатели и прохожие, которые выносили тела погибших.
Международный комитет Красного Креста сообщил, что в один из его полевых госпиталей шел поток пострадавших, которым требуется помощь в связи с травмами и ожогами.
Организация «Врачи без границ» (MSF) заявила в понедельник, что в одно из ее учреждений после удара поступило не менее 28 погибших, включая женщин и детей, а также 180 пострадавших.
В MSF отвергли утверждения Израиля о том, что удар был точным.
Власти США заявили, что «Израиль должен принять все возможные меры предосторожности, чтобы защитить гражданское население».
В понедельник представитель американской администрации рассказал CNN, что Израиль сообщил США, что использовал высокоточные боеприпасы для поражения цели в Рафахе, но осколки от взрыва могли воспламенить топливный бак неподалеку и вызвали пожар, который охватил лагерь.
«Мы не можем подтвердить это, но это то, чем поделился с нами Израиль, — сказал собеседник CNN. - И мы предполагаем, что узнаем больше, когда Израиль завершит свое расследование».
Израильский удар был нанесен спустя несколько часов после того, как в воскресенье ХАМАС впервые за несколько месяцев выпустил ракеты по Тель-Авиву и другим районам центральной части Израиля, заставив людей бежать в бомбоубежища.
Израильские средства ПВО уничтожили большую часть ракет, о жертвах не сообщалось.
В своем телеграм-канале военное крыло ХАМАС «Бригады Иззедина аль-Кассама» заявило, что что атаковало Тель-Авив «мощным ракетным шквалом в ответ на сионистские расправы над мирными жителями».
На фотографиях, которые были приложены к сообщению ХАМАС об атаке, видно, что некоторые ракеты были выпущены из восточной части города Рафах, совсем рядом с пограничным переходом, который находится под контролем израильских военных уже 18 дней.
ЦАХАЛ активно действует в этом районе и уже заявлял, что контролирует ситуацию и что боевиков ХАМАС там практически не осталось.
Ракетные пуски из этого района заставляют относиться к заявлениям израильских военных с долей скепсиса, говорят аналитики. Судя по всему, разветвленная сеть подземных туннелей, которая позволяет исламистам скрытно перемещаться в нужный район, в какой-то степени сохраняет функциональность.
Во вторник Испания, Ирландия и Норвегия должны официально признать палестинское государство - этот шаг к нынешнему времени совершили более 140 стран-членов ООН, но лишь немногие западные державы. После нападения ХАМАС это решение выглядит несколько скороспелым, отмечают некоторые комментаторы.
Тем не менее, как заявил в воскресенье министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес, признание палестинской государственности - «это справедливость для палестинского народа и лучшая гарантия безопасности для Израиля».
Израиль, который считает признание палестинского государства «поощрением терроризма», в понедельник объявил об ответных мерах против Мадрида: с 1 июня его консульству в Иерусалиме запрещено оказывать консульские услуги палестинцам.
Министр иностранных дел Исраэль Кац заявил, что «тот, кто поощряет ХАМАС и пытается создать палестинское террористическое государство, не будет иметь контактов с палестинцами».
Израиль начал наступление на Газу после того, как 7 октября боевики ХАМАС атаковали южную часть страны, убив около 1200 человек и захватив в заложники 252 человека.
Согласно утверждениям подконтрольного ХАМАС Министерства здравоохранения Газы, с тех пор в войне погибло не менее 35 800 палестинцев.