Деньги на покупку автобуса для украинских детей собрали за несколько дней

Цель в 7000 евро была фактически достигнута за четыре дня. В проект внесли свой вклад сто частных лиц и одна компания, пожертвовавшая несколько тысяч евро.

«Довольно неплохо за такое короткое время. Эстонцы заботятся о детях, и я всегда говорил, что они в целом хорошо поддерживают Украину и украинцев. Большое всем спасибо», - сказал Антс Эрм, один из руководителей НКО Toeta Ukrainat , курировавшей проект. Он добавил, что сумма пожертвования позволяет, помимо запланированных расходов, при желании приобрести запасные шины для автобуса.

Игорь Пиго, руководитель отдела культуры, молодежи, спорта и туризма городской управы Старого Самбора, поначалу потерял дар речи, когда услышал о стремительных темпах реализации проекта.

«Супер, супер, супер», - сказал тогда Пихо и попросил выразить огромную благодарность жителям Эстонии, которые внесли свой вклад в развитие их сообщества.

«Эта поддержка сейчас особенно важна для наших детей и молодежи. Я надеюсь, что таким образом мы также сможем способствовать культурному обмену между нашими двумя странами, и, конечно же, мы с нетерпением ждем возможности посетить Старый Самбор как можно скорее. Еще раз большое спасибо. Эстонцы всегда держат свое слово», - сказал он.

По словам Георгия Белтадзе, руководителя эстонского отдела новостей Postimees, деньги, необходимые для покупки автобуса, были собраны, несмотря на недавний пессимизм, вызванный усталостью от войны.

«От имени нашей группы журналистов - меня самого, Маргуса Мартина, Андреса Эйнманна и Раймо Куммера - я хотел бы поблагодарить доноров, которые нашли возможность и поверили в наше предприятие. Мы также в долгу перед уважаемым Антсом Эрми и его НКО Toeta Ukrainat, которые услышали нашу просьбу о помощи. Мы сами ничего не знаем о мире распределения помощи, но теперь мы стали чуточку умнее, что, конечно, не означает, что мы собираемся менять свою профессию», - заявил Белтадзе.

«Мы обязательно будем информировать наших читателей-жертвователей о прибытии автобуса в пункт назначения, потому что мы знаем, что есть законное ожидание того, куда пойдут деньги, и мы должны быть осторожны с этим. Мы не хотим разрушать доверие, и с помощью Антса мы хотим показать, что еще есть НКО, которым можно доверять», - добавил он.

Автобус, приобретенный при поддержке жертвователей, будет доставлен в Украину к середине июня.