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Кого посадят следующим? Дело режиссерок, дело физиков, дело всех остальных. Обзор событий в России

, историк, предприниматель
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Режиссер российского театра Евгения Беркович (слева) и коллега-драматург Светлана Петрийчук, задержанные по обвинению в оправдании терроризма за отмеченную наградами пьесу о русских невестах ИГИЛ, предстают перед судом в Москве 20 мая 2024 года.(Фото Александра НЕМЕНОВА/AFP)
Режиссер российского театра Евгения Беркович (слева) и коллега-драматург Светлана Петрийчук, задержанные по обвинению в оправдании терроризма за отмеченную наградами пьесу о русских невестах ИГИЛ, предстают перед судом в Москве 20 мая 2024 года.(Фото Александра НЕМЕНОВА/AFP) Фото: ALEXANDER NEMENOV/AFP

В России начались или перешли в решающую фазу несколько знаковых судебных процессов, которые совершенно точно войдут в будущие учебники истории этой страны, если страна к тому времени останется - также, как «дело врачей» или «дело Промпартии». 

За годы войны российское государство настолько открыто демонстрирует токсичность, что остается только удивляться упорству миллионов людей, которые все еще имеют с ним хоть какие-то дела. Человек живет надеждами. А российский человек живет надеждами на то, что в эту ночь придут за кем-то другим, но не за ним.

Дело «об оправдании терроризма» Евгении Беркович и Светланы Петрийчук и «дело физиков» - условное название нескольких процессов против физиков-теоретиков в разных регионах России.

Эти процессы показывают, что никакого состязательного справедливого правосудия в России попросту нет, законы работают исключительно в одну сторону - репрессивную, сотрудничество с режимом не является гарантией безопасности.

Челюсти правоохранительной системы не разжимаются, а главное - совершенно невозможно предугадать, кого посадят следующим.

Дело режиссерок

20 мая во Втором западном окружном суде Москвы начался судебный процесс по делу Евгении Беркович и Светланы Петрийчук. Их обвиняют, ни много ни мало, в оправдании терроризма.

По этому обвинению они сидят в СИЗО с мая 2023 года, безо всякого судебного решения о виновности. Чтобы ни у кого не оставалось сомнений в безусловности содеянного, в апреле Росфинмониторинг внес их в перечень «террористов и экстремистов».

Есть в России и такой - кроме прочего, нахождение в нем означает блокировку без суда и следствия всех счетов в банках и всего имущества. 

Что сделали Беркович и Петрийчук? Может быть, они сотрудничали с запрещенным в России террористическим движением Талибан? Или организовали бомбежку мирных городов? Вовсе нет, этим в России занимается правительство. А Беркович и Петрийчук в 2019 году поставили пьесу «Финист Ясный Сокол».

Эта пьеса основана на реальных историях нескольких российских женщин, которых через сайты знакомств вербовали радикальные экстремисты. Пьеса основана, в том числе, на реальных допросах Варвары Карауловой, которая купилась на эту вербовку и попыталась в 2016 году сбежать из России в «Исламское государство», выйдя замуж за совершенно реального, а не рисованного российской полицией, террориста.

Отсюда и название спектакля - это отсылка с былинной героине Марьюшке, которая хочет сбежать к своему возлюбленному, яркому, но морально сомнительному Финисту Ясному Соколу в Тридевятое царство.

Этот спектакль о любви и судьбах женщин в трагической исторической круговерти. Спектакль, оцененный, между прочим, высшей российской театральной наградой - премией «Золотая маска».

Вот за это в мае 2023 года их арестовали, вменив статью 205.2 Уголовного кодекса РФ «публичное оправдание терроризма», а за это дают до семи лет. Это было и остается насквозь абсурдное обвинение и насквозь абсурдное дело.

Достаточно сказать, что дело возбудили на основании специалиста по псевдонауке «деструктологии» Романа Силантьева, а на начавшемся на прошлой неделе судебном процессе версию следствия поддерживал один-единственный «свидетель», который даже не был на спектакле.

Однако базовое свойство российского правосудия - оно никогда не признает собственных ошибок и ошибок российского государства в целом. Челюсти, захлопнутые единожды, разомкнуть невозможно.

В поддержку Беркович и Петрийчук выступали и независимые правозащитники, и деятели искусств. «Новая газета» опубликовала петицию, которую поддержали 16 тысяч человек. Не помогли и аргументы о двоих усыновленных детей у Беркович.

Не помогли, наконец, аргументы десятков экспертов о том, что это совершенно абсурдное дело. В мае суд продлил арест Беркович и Петрийчук сразу на полгода. То есть, безо всякого судебного признания виновности они проведут за решеткой по меньшей мере полгода.

Дело физиков

На следующий день после открытия судебного процесса Беркович и Петрийчук, 21 мая Санкт-Петербургский городской суд приговорил 77-летнего физика Анатолия Маслова к 14 годам колонии строго режима, признав его виновным в «государственной измене».

Кстати, суд оказался гуманным - прокурор просил для Маслова 17 лет. Но если всерьез, то это, конечно же, смертный приговор. Анатолия Маслова задержали летом 2022 года с санкции ФСБ. Физик разрабатывал технологии гиперзвука в Институте теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН.

Гиперзвук - это любимая игрушка Владимира Путина, он уже много лет рассказывает об этой технологии как об уникальном российском оружии. По версии следствия, в 2014 году Маслов передал немецкой разведке секретные научные разработки. Кстати, показания на него дал директор одного из оборонных институтов Анатолий Куранов, а его задержали по статье о «госизмене» за год до Маслова.

За последние несколько лет, по подсчетам российских журналистов, по аналогичным обвинениям задержано (и часто - уже осуждено) по крайней мере 12 российских физиков-теоретиков.

Среди этих дел есть и такие, где ФСБ обвиняло физиков даже не в факте передачи секретных данных (что само по себе абсурдно, поскольку чаще всего речь шла о публикациях научных отчетов), а в «ненаучности» полученных результатов.

Именно в «ненаучности» полученных результатов, а значит - в незаконном присвоении выделенных на исследования бюджетных денег обвинили посаженного в СИЗО в ноябре 2022 года физика Олега Кабова.

История Кабова могла бы стать хорошим сюжетом для российской пропаганды: в 2012 году ученый вернулся из Бельгии делать науку в родном Новосибирске.

В 2014 году выиграл большой федеральный грант на научный проект по охлаждению теплонапряженных элементов (в конечном счете, это все та же оборонка), за результаты которого ему в январе 2022 года даже избрали членкорром Российской акадеии наук.

Но одновременно с этим российское ФСБ заказало экспертизу результатов его проекта, и внезапно выяснилось, что отчеты сфальсифицированные, а следовательно бюджетные деньги – освоены мошенническим путем. И никакие пять патентов и 24 статьи в ведущих мировых журналах не смогли убедить российский суд в обратном.

И это только те дела, которые дошли до хотя бы какого-то российского суда. В июле 2022 года по подозрению в госизмене арестовали физика Дмитрия Колкера. Ученого с четвертой стадией рака забрали прямо из частной клиники, где он получал поддерживающую терапию. На следующий день он умер в СИЗО.

Дело всех остальных

И это только дела, которые получают освещение в федеральных СМИ. Но даже беглый просмотр лент новостей за одну-единственную прошлую неделю демонстрирует, что принципы, которые российская правоохранительная система применяет в «медийных» случаях, действуют вообще везде.

Вот жительнице Забайкалья дали 12 лет за то, что она якобы «собирала и передавала представителям украинских спецслужб» информацию о передвижении по региону военных. То есть, просто выложила в сеть видео, на котором эшелоны техники едут из предместий российского Дальнего Востока в Украину.

Или вот Басманный районный суд Москвы продлил арест журналистки SOTAVision Антонины Фаворской за «сбор материалов, изготовление, и монтаж видеороликов и публикаций для экстремистской организации». Проще говоря, о статьях и роликах об Алексее Навальном и его трагическом пребывании в российских тюрьмах.

Или вот олимпийского чемпиона, экс-гендиректора футбольного клуба «Новосибирск» Андрея Перлова отправили в СИЗО и судят за «хищение бюджетных денег» только за то, что он организовывал за счет спонсоров дополнительные тренировки для юных футболистов. Деньги шли напрямую на аренду футбольных полей, а значит бюджет чего-то недополучал.

За годы войны российское государство настолько открыто демонстрирует собственную токсичность, что остается только удивляться упорству миллионов людей, которые все еще имеют с ним хоть какие-то дела. Человек живет надеждами. А российский человек живет надеждами на то, что в эту ночь придут за кем-то другим, но не за ним.

Справка об авторе

Сергей Чернышов - российский ученый, кандидат исторических наук, предприниматель, основатель «Новоколледжа» (Новосибирск).

Работал в Новосибирском государственном университете экономики и управления, был главным редактором журнала для состоятельных людей Status.

В июне 2022 года Чернышов уволился с должности директора Новосибирского городского открытого колледжа из-за отказа проводить «воспитательную работу» с задержанными на антивоенных акциях студентами. После этого Чернышов создал новое юрлицо, получил лицензию и начал набор студентов в «Новоколледж».

28 апреля 2024 года в качестве основателя «Новоколледжа» Чернышов объявил о вынужденном закрытии учебного заведения. Он указал, что колледж оставался единственным в России образовательным учреждением, где «никогда не было ни одного пропагандистского мероприятия», и где «о своем отношении к происходящему говорят открыто».

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