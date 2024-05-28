Кого посадят следующим? Дело режиссерок, дело физиков, дело всех остальных. Обзор событий в России

Дело «об оправдании терроризма» Евгении Беркович и Светланы Петрийчук и «дело физиков» - условное название нескольких процессов против физиков-теоретиков в разных регионах России.
Эти процессы показывают, что никакого состязательного справедливого правосудия в России попросту нет, законы работают исключительно в одну сторону - репрессивную, сотрудничество с режимом не является гарантией безопасности.
Челюсти правоохранительной системы не разжимаются, а главное - совершенно невозможно предугадать, кого посадят следующим.
Дело режиссерок
20 мая во Втором западном окружном суде Москвы начался судебный процесс по делу Евгении Беркович и Светланы Петрийчук. Их обвиняют, ни много ни мало, в оправдании терроризма.
По этому обвинению они сидят в СИЗО с мая 2023 года, безо всякого судебного решения о виновности. Чтобы ни у кого не оставалось сомнений в безусловности содеянного, в апреле Росфинмониторинг внес их в перечень «террористов и экстремистов».
Есть в России и такой - кроме прочего, нахождение в нем означает блокировку без суда и следствия всех счетов в банках и всего имущества.
Что сделали Беркович и Петрийчук? Может быть, они сотрудничали с запрещенным в России террористическим движением Талибан? Или организовали бомбежку мирных городов? Вовсе нет, этим в России занимается правительство. А Беркович и Петрийчук в 2019 году поставили пьесу «Финист Ясный Сокол».
Эта пьеса основана на реальных историях нескольких российских женщин, которых через сайты знакомств вербовали радикальные экстремисты. Пьеса основана, в том числе, на реальных допросах Варвары Карауловой, которая купилась на эту вербовку и попыталась в 2016 году сбежать из России в «Исламское государство», выйдя замуж за совершенно реального, а не рисованного российской полицией, террориста.