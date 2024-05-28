РАЙНЕР САКС Франция отправляет своих инструкторов в Украину, Россия должна будет как-то отреагировать

Главком ВСУ сообщил, что Франция отправит в Украину своих инструкторов. Впервые о такой миссии было объявлено публично. Было бы логичнее, если бы об этом решении объявил представитель Франции.
Хотя это не переброска боевых войск, это очень фундаментальный шаг. Можно предположить, что в прошлом инструкторы некоторых стран бывали в Украине с миссией обучения военных, но публичное присутствие имеет очень принципиальное значение в случае российской агрессии.
Также важно, чтобы президент Франции Макрон выполнил свое обещание, и наверняка другие страны последуют этому примеру. Россия обязательно каким-то образом ответит на этот вызов. Российские лидеры понимают, что такие решения способствуют новым мерам военной поддержки Украины. Также гораздо более вероятной становится возможность того, что некоторые страны, поддерживающие Украину, могут ввести свои боевые подразделения на территорию Украины.
Владимир Зеленский посетил Испанию. Этот визит несколько недель назад был отложен из-за критической ситуации на фронте. Испания объявила о новом пакете военной помощи на сумму более одного миллиарда евро. Было подписано двустороннее соглашение о сотрудничестве в области безопасности. Европейская страна с очень мощными силами обороны значительно увеличила свой вклад в поддержку Украины.
Совместные учения России и Беларуси
По данным источников в военной разведке Украины, украинский беспилотник атаковал российскую радиолокационную станцию вблизи города Орск в Оренбургской области. От границы Украины до этого объекта 1800 км, и дроны еще никогда не забирались так далеко. Теоретически это могла быть и операция спецподразделения на территории России.