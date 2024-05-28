РАЙНЕР САКС Франция отправляет своих инструкторов в Украину, Россия должна будет как-то отреагировать

Позавчера российские СМИ сообщили, что в этом районе был обнаружен сбитый украинский беспилотник, и что он не поразил ни один объект. Российские СМИ также подозревали, что целью был радар, расположенный под Орском. Эта радиолокационная станция является очень важным инструментом космических войск российской армии, который используется для слежения за объектами как в космосе, так и в атмосфере. Утверждается, что дальность обзора этого радиолокационного комплекса составляет до 6000 км.

Из новостей пока не следует, что дрон или несколько дронов смогли поразить этот радар. Однако вчера в социальных сетях появились спутниковые фотографии радара до и после даты удара беспилотника. На фотографиях видно, что после дня предполагаемого нападения в радиолокационном комплексе произошли изменения, но оценить последствия нанесенного ущерба очень сложно.

Вчера также появились сообщения об атаках дронов возле резиденции Владимира Путина в Сочи. Неизвестно, был ли там сам президент России. Российские спецслужбы организовали несколько спецопераций с целью попытки уничтожения украинских лидеров. Сам Путин прекрасно понимает, что тем самым он создал условия для подобных нападений на него. Если Украина сможет использовать свое давление, чтобы заставить Путина снова спрятаться в бункерах, это будет очень большой психологической победой для украинцев.