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РАЙНЕР САКС Франция отправляет своих инструкторов в Украину, Россия должна будет как-то отреагировать

Райнер Сакс
, эксперт по безопасности
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Райнер Сакс.
Райнер Сакс. Фото: Tairo Lutter
  • Впервые об отправке западных военных в Украину объявляется публично
  • Испания и Украина подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности
  • Вчера российские ВВС бомбили Харьков планирующими бомбами

Гораздо более вероятной становится возможность того, что некоторые страны, поддерживающие Украину, могут перебросить свои боеспособные подразделения на украинскую территорию, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.

Перевод: Павел Соболев

Главком ВСУ сообщил, что Франция отправит в Украину своих инструкторов. Впервые о такой миссии было объявлено публично. Было бы логичнее, если бы об этом решении объявил представитель Франции.

Хотя это не переброска боевых войск, это очень фундаментальный шаг. Можно предположить, что в прошлом инструкторы некоторых стран бывали в Украине с миссией обучения военных, но публичное присутствие имеет очень принципиальное значение в случае российской агрессии.

Также важно, чтобы президент Франции Макрон выполнил свое обещание, и наверняка другие страны последуют этому примеру. Россия обязательно каким-то образом ответит на этот вызов. Российские лидеры понимают, что такие решения способствуют новым мерам военной поддержки Украины. Также гораздо более вероятной становится возможность того, что некоторые страны, поддерживающие Украину, могут ввести свои боевые подразделения на территорию Украины.

Владимир Зеленский посетил Испанию. Этот визит несколько недель назад был отложен из-за критической ситуации на фронте. Испания объявила о новом пакете военной помощи на сумму более одного миллиарда евро. Было подписано двустороннее соглашение о сотрудничестве в области безопасности. Европейская страна с очень мощными силами обороны значительно увеличила свой вклад в поддержку Украины.

Совместные учения России и Беларуси

По данным источников в военной разведке Украины, украинский беспилотник атаковал российскую радиолокационную станцию вблизи города Орск в Оренбургской области. От границы Украины до этого объекта 1800 км, и дроны еще никогда не забирались так далеко. Теоретически это могла быть и операция спецподразделения на территории России.

Позавчера российские СМИ сообщили, что в этом районе был обнаружен сбитый украинский беспилотник, и что он не поразил ни один объект. Российские СМИ также подозревали, что целью был радар, расположенный под Орском. Эта радиолокационная станция является очень важным инструментом космических войск российской армии, который используется для слежения за объектами как в космосе, так и в атмосфере. Утверждается, что дальность обзора этого радиолокационного комплекса составляет до 6000 км.

Из новостей пока не следует, что дрон или несколько дронов смогли поразить этот радар. Однако вчера в социальных сетях появились спутниковые фотографии радара до и после даты удара беспилотника. На фотографиях видно, что после дня предполагаемого нападения в радиолокационном комплексе произошли изменения, но оценить последствия нанесенного ущерба очень сложно.

Вчера также появились сообщения об атаках дронов возле резиденции Владимира Путина в Сочи. Неизвестно, был ли там сам президент России. Российские спецслужбы организовали несколько спецопераций с целью попытки уничтожения украинских лидеров. Сам Путин прекрасно понимает, что тем самым он создал условия для подобных нападений на него. Если Украина сможет использовать свое давление, чтобы заставить Путина снова спрятаться в бункерах, это будет очень большой психологической победой для украинцев.

Российская армия перевезла в Беларусь для совместных учений несколько истребителей и боевых вертолетов старых типов. Таким образом на украинские силы пытаются оказать дополнительное давление с севера, но контингент настолько мал, что не должен вызывать ни у кого особого беспокойства.

Вчера вечером украинская армия атаковала ракетами ATACMS промышленную зону в оккупированном Луганске. По предварительным данным, там располагались российские зенитные комплексы С-300/С-400. Эта промзона занималась ремонтом и обслуживанием вертолетов, и предполагалось, что ПВО должна была охранять этот очень важный для российской армии объект. По предварительной информации, позже произошел еще один ракетный обстрел в районе аэродрома в Луганске.

Вчера российские ВВС бомбили Харьков планирующими бомбами. Зафиксировано одно попадание в частное предприятие. В результате один человек погиб, много людей получили ранения и был нанесен большой материальный ущерб. Вчера российские ВВС также атаковали Украину тремя иранскими беспилотниками, но украинская ПВО уничтожила все дроны.

Ситуация на поле боя

Активность атак российской армии осталась прежней. Атаки в направлении Харькова успеха не имели. Бои продолжаются в тех же точках, что и прежде.

В районе Сватово и Северодонецка российская армия продолжает наступление в направлении Купянска, в один момент россияне смогли немного улучшить свои позиции. Южнее продолжается наступление российской армии на Лиман, но успеха оно не имеет. В направлении Северска российская армия пытается прорваться в село Белогоровка, но, похоже, не добилась прочного успеха.

В районе Бахмута бои за город Часов Яр продолжаются без особых изменений.

Российская армия очень активно наступает к западу от Авдеевки, в направлении Покровска. Есть также сообщения о незначительном прогрессе наступления россиян по сравнению с предыдущим днем. Несколько южнее, в районе Красногоровки, российские атаки также активны.

На Южном фронте российская армия активизировала наступление в районе населенных пунктов Урожайное и Работино, однако продвинуться россиянам вчера не удалось. Атаки российской армии на восточном берегу Днепра в районе села Крынки также были активными, но успеха не имели.

Российский суд отказался освободить бывшего командующего 58-й армией генерала Попова до завершения предварительного следствия. В чем бы его официально ни обвиняли, причина его ареста - критика в адрес российского руководства. Другими словами, он находится под стражей с личного ведома или приказа Путина.

Даже в российской армии все четко понимают причину ареста, и это наверняка вызывает злость и неодобрение у военных. Такой политикой российские лидеры хотят обеспечить себе послушание и лояльность. На практике это может не дать желаемых результатов. Особенно в ситуации, когда крупных побед на фронтах не происходит.

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