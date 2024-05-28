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Пожар в старых гаражах вынудил тартускую полицию перекрыть движение

Вейки Ояперв
, журналист
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Место пожара в тартуском районе Ропка.
Место пожара в тартуском районе Ропка. Фото: Vilja Kohler

Вчера поздно вечером, незадолго до полуночи, в Тарту на пересечении улиц Ялака и Сепикоя загорелись старые гаражи. Во время спасательных работ в районе перекрестка на некоторое время было перекрыто движение автомобилей. По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.

Перевод: Павел Соболев

Старые гаражи расположены в промышленном районе Ропка, и известно, что внутри гаражей очень много мусора. Такие же гаражи горели и раньше. И в этот раз предметы в гаражах горели открытым пламенем.

Спасатели к полуночи потушили пожар, и полиция вновь открыла улицу для движения транспорта. Причина возгорания будет установлена после проведения экспертизы.

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