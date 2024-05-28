Вчера поздно вечером, незадолго до полуночи, в Тарту на пересечении улиц Ялака и Сепикоя загорелись старые гаражи. Во время спасательных работ в районе перекрестка на некоторое время было перекрыто движение автомобилей. По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.
Пожар в старых гаражах вынудил тартускую полицию перекрыть движение
Перевод: Павел Соболев
Старые гаражи расположены в промышленном районе Ропка, и известно, что внутри гаражей очень много мусора. Такие же гаражи горели и раньше. И в этот раз предметы в гаражах горели открытым пламенем.
Спасатели к полуночи потушили пожар, и полиция вновь открыла улицу для движения транспорта. Причина возгорания будет установлена после проведения экспертизы.